Slovenska reprezentanca v kikboksu je na nedavnem svetovnem prvenstvu pod okriljem neolimpijske svetovne zveze (Wako) v Abu Dabiju osvojila deset medalj. Z zlatom se je okitila Tyra Barada, je sporočila krovna slovenska zveza za kikboks (KBZS).

V Združenih arabskih emiratih je med 21. in 30. novembrom v vseh kategorijah in disciplinah nastopilo skoraj 2000 tekmovalcev in tekmovalk iz 83 držav. Med njimi je bila tudi 14-članska slovenska reprezentanca, ki je skupaj osvojila deset kolajn.

Barada je zlati kolajni dodala še eno srebro. Medalji srebrnega leska sta osvojila Žiga Zagoranski in Tina Baloh, z bronom pa se v domovino vračajo Luka Ješe, Dean Vukančič, Blaž Potočnik, Staša Lipnik, Tina Sušec in Larisa Žagar Slemenšek.

Reprezentanco je kot selektor vodil Bojan Korošec, trenerski štab pa so sestavljali še Sanel Ljutič, Andrej Sande, Uroš Bernard in Peter Landeker. Vodji reprezentance sta bila predsednik slovenske zveze Vladimir Sitar ter Korošec.

Sitar je po koncu SP izrazil izjemen ponos nad slovensko ekipo ter poudaril, da doseženi rezultati odražajo kakovostno delo, predanost športnikov ter rast slovenskega kikboksa na mednarodni ravni, je še zapisala krovna zveza.