Slovenska boksarja v Italijo po vozovnico za olimpijske igre

Slovenska boksarja Nejc Leburić (do 71 kg) in Jure Šimunović (nad 92 kg) sta danes odpotovala v italijanski Busto Arsizio na kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu. Te se bodo v tem italijanskem kraju začele v nedeljo.

Slovenska odprava bi morala biti večja, a se je Nejc Petrič poškodoval in se komaj vrnil v tekmovalni ritem, Tadej Černoga pa po bolezni še ni v povsem vrhunski formi. Zadnjo priložnost, da pošlje prvega športnika na igre, bo imel slovenski boks nato maja v Bangkoku.

Oba tekmovalca ljubljanskih klubov se v mesto severozahodno od Milana odpravljata z željo po uvrstitvi na igre, a bo za to treba v dvorani Maria Piantanida Sports Palace priti vsaj do polfinala oziroma med najboljšo četverico. Za 49 prostih mest v 13 kategorijah se bo spopadlo 670 boksarjev.

Jure Šimunović (K Ljubljana), tudi udeleženec zadnjih evropskih iger, se na kvalifikacije intenzivno pripravlja vse od septembra. Posebna vzpodbuda zanj je lansko srebro na balkanskem prvenstvu v Bolgariji, kjer je dokazal, da ob dobrem dnevu lahko premaga skoraj vsakega tekmeca.

Zadnje priprave pred odhodom v Italijo je opravil v Pulju skupaj s 36-letnim Hrvatom Markom Čalićem. "Vsekakor sem z zadnjimi pripravami zelo zadovoljen. Čalić je izjemno izkušen, obenem pa zelo odprt boksar, ki prenaša izkušnje naprej," je pred odhodom dejal 24-letni slovenski reprezentant.

Leburiću odgovarjajo hitri tekmeci

Manj izkušenj ima 20-letni Nejc Leburić (Knockout Ljubljana). Ta je sicer že nastopal na mladinskem evropskem in svetovnem prvenstvu, pa tudi na evropskih igrah. Zadnje priprave je opravil v Sarajevu v močni mednarodni konkurenci. Za nameček je moral za olimpijske igre v nižjo kategorijo do 71 kg.

"To mi na nek način celo ustreza. Težje bi bilo, če bi moral v višjo kategorijo, saj mi v slogu borbe bolj odgovarjajo hitri kot pa fizično močni boksarji," pravi Leburić.

Najbolj vroče slovensko boksarsko ime pa je še naprej Petrič (Golden Glows Ljubljana). Udeležbo v Italiji je odpovedal zaradi poškodbe, a se je prav ta teden vrnil na tekmovanja in v sredo prepričljivo s prekinitvijo v prvi rundi dobil dvoboj v okviru srbske lige.

"Najin cilj je Bangkok. Do takrat bo na sporedu vrsta pripravljalnih tekem. Začenjamo ta mesec s turnirjem Beograjski zmagovalec, konec marca je v Mariboru državno prvenstvo, aprila nato v Beogradu evropsko prvenstvo in mislim, da bo forma do Tajske prava," meni njegov trener Andraž Ciuha.