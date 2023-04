Slovenci prvič do stopničk

Potem ko so po sredinih kvalifikacijah prve tekme svetovnega pokala te sezone zasedli skupno 19. mesto, so se Den Habjan, Miha Rožič in Žiga Ravnikar v dvanajstini finala ekipne tekme pomerili z reprezentanco Velike Britanije, ki so jo premagali s 5:3. V dvoboju osmine finala jim je na sproti stala Italija, 3. po kvalifikacijah, ki so jo Slovenci prav tako premagali s 5:3.

Sledil je napet četrtfinalni dvoboj s Francozi, ki je na koncu pokazal neodločen izid, po razstreljevanju pa so Slovenci ustrelili 26, tekmeci pa piko manj. S tem so Habjan, Rožič in Ravnikar priborili mesto v boju za medalje. Prva ovira, drugouvrščena Kitajska, je Slovence premagala s 6:0. V malem finalu pa so Slovenci premagali Nizozemsko.

Lep uspeh Slovencev. Foto: Reuters

Kot so dodali pri zvezi, gre za zgodovinski dosežek, saj je s tem trojica za Slovenijo osvojila prvo medaljo na tekmi svetovnega pokala.

V posamični konkurenci je Jevšnik v tekmovanju s sestavljenim lokom končal na devetem mestu. Aljaž Matija Brenk je bil 17. v isti disciplini, Staš Modic pa 33. Medtem sta na 17. mestu v tekmovanju z ukrivljenim lokom med posamezniki končala Rožič in Ravnikar, Habjan in Luka Arnež pa sta v tej disciplini zasedla 65. mesto.

Moška ekipa s sestavljenim lokom, v kateri so nastopali Jevšnik, Brenk in Staš Modic, je zasedla deveto mesto med ekipami.

V ženski konkurenci je slovenska reprezentanca z Urško Čavič, Žano Pintarič in Ano Umer v ekipnem tekmovanju z ukrivljenim lokom končala na 17. mestu. Posamično so kar štiri Slovenke - poleg Čavič, Pintarič in Umer še Teja Slana - zasedle 65. mesto.

Mešana ekipa Čavič in Ravnikar je bila 27.