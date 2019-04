Slovenca sta se uvrstila na glavni turnir

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

sp za posameznike in dvojice, budimpešta

Drugi dan svetovnega prvenstva za posameznike in dvojice v Budimpešti sta slovenski namiznoteniški tabor razveselila Deni Kožul in Jan Žibrat. Oba sta se uvrstila na glavni turnir, ki se bo začel v torek. Zelo blizu napredovanja je bila Aleksandra Vovk, ki je odločilno tekmo proti Italijanki Chiari Colantoni izgubila s 3:4. Od nadaljnjega tekmovanja v posamični konkurenci sta se poslovili tudi Katarina Stražar in Ana Tofant.

V torek bodo svoje prve nastope na glavnem turnirju imeli tudi vsi trije slovenski nosilci, Darko Jorgič, Bojan Tokič in Alex Galič.

Kožul je v Budimpešto odšel odločen, da se v posamični konkurenci uvrsti na glavni žreb tekmovanja. V soboto je v skupini 16 s 4:1 ugnal Jordana Wykesa, v odločilni tekmi za napredovanje pa še Srba Marka Jevtovića s 4:0 (5, 6, 5, 5). V prvem krogu glavnega turnirja bo 22-letni Logatčan, ki je 99. na svetovni lestvici, igral proti 27-letnemu Noshadu Alamiyanu iz Irana, ki je bil med nosilci in je 63. na svetovni lestvici.

Svoj prvi cilj je v skupini 18 izpolnil tudi Žibrat, ki je po sobotni zmagi nad Grkom Konstantinosom Konstantinopoulosom s 4:1 (4, 8, -10, 5, 9), danes sicer izgubil s Pak Nam Ngom iz Hongkonga s 3:4 (-7, 4, 8, -9, -6, 10, -6), vendar je zaradi boljše razlike v nizih osvojil prvo mesto. V prvem krogu glavnega turnirja bo Žibratov, ki je 443. na svetovni lestvici, tekmec drugi igralec sveta Xin Xu, ki je s kitajsko reprezentanco osvojil ekipno olimpijsko kolajno v Rio de Janeiru 2016, najboljši pa je bil tudi na lanskem ekipnem svetovnem prvenstvu v Halmstadu.

Svoja tekmeca v glavnem žrebu sta dobila tudi Jorgič in Tokič. Na papirju naj bi, vsaj glede na vrstni red na svetovni lestvici, imel starejši Tokič, ki bo igral s Srbom Zsoltom Petom, ki je moral igrati tako v kvalifikacijah kot v izločilnih bojih. Na svetovni lestvici je izkušeni 38-letni Novogoričan na 42. mestu, Peto pa je 231. Prav tako se je iz kvalifikacij in iz izločilnih bojev do glavnega turnirja prebil tudi 25-letni Anh Tu Nguyen iz Vietnama, ki je na svetovni lestvici 187., medtem ko je aktualni slovenski državni prvak 41.

Galičeva proti Finki

V ženski konkurenci bo v glavnem žrebu le Alex Galič, ki bo v prvem krogu igrala s Finko Anno Kirechenko, ki je igrala v kvalifikacijah in je 186. na svetovni lestvici.

Alex Galič bo v prvem krogu igrala s Finko Anno Kirechenko. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ob tem kaže omeniti, da je konec slovenskih nastopov v dvojicah. Jorgič in Žibrat sta uspešno začela svoje boje v moških dvojicah, saj sta v prvem krogu izločilnih bojev premagala Črnogorca Filipa Radovića in Filipa Radulovića s 3:0 (2, 10, 8), vendar sta v odločilnem dvoboju za uvrstitev na glavni turnir morala priznati premoč Italijanoma Mihaiu Bobocicu in Niagolu Stoyanovu. Italijanska dvojica je v izenačenem dvoboju slavila s 3:1 (8, 10, -13, 6).

Brez uvrstitve na glavni žreb sta ostala tudi Tokič in Kožul, ki sta bila v prvem krogu izločilnih bojev prosta, v drugem pa sta ju prav tako s 3:1 (8, 6, -6, 6) premagala Alexander Valuch in Yang Wang iz Slovaške.

Izločilni boji so bili usodni tudi za slovenski državni prvakinji Katarino Stražar in Aleksandro Vovk, ki sta bili po zmagi v uvodnem nizu v preostalih treh nizih blizu Nadeždi Bogdanovi in Darji Trigolosovi, vendar sta na koncu s 3:1 (-8, 8, 9, 8) slavili Belorusinji.

