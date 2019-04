Slovenija tako visoko še ni bila, tudi Darko Jorgić ne

Med stoterico najboljših igralcev na svetu se je prebil Deni Kožul, ki je 99. V ženski konkurenci je osem mest pridobila Alex Galič, ki je kot najboljša slovenska igralka na 74. mestu.

Azijska dominacija, na vrhu pa ostaja Kitajska

Na prvih treh mestih v ekipni moški konkurenci ni na novi lestvici nobenih sprememb. Še naprej je na prvem mestu Kitajska, sledita pa ji Japonska in Južna Koreja. Najboljša evropska reprezentanca je Nemčija, ki je četrta, med deseterico pa so še Švedska, Francija, Avstrija in prvič tudi Slovenija, kar je dobra napoved za svetovno prvenstvo posameznikov in dvojic v Budimpešti, ki bo na sporedu od 21. do 28. aprila.

Tudi v ženski konkurenci so na prvih treh mestih Kitajska, Japonska in Južna Koreja, najboljše Evropejke so Romunke na sedmem mestu, Slovenke pa so 42.

Najboljša slovenska namiznoteniška igralka je Alex Galič, dolgoletni prvi mož slovenskega namiznega tenisa Bojan Tokić pa je zdaj za kolegom Jorgićem. Foto: Vid Ponikvar

Jorgić pred Tokićem, najboljši Evropejec pa Timo Boll

V posamični konkurenci je Jorgić, slovenski državni prvak, napredoval za 13 mest in je 41., Tokić pa za devet in je mesto za njim. Štiri mesta je pridobil tudi Deni Kožul, ki je napredoval med najboljših sto igralcev na svetu. Prva tri mesta še naprej držijo Zhendong Fan, Xin Xu in Gaoyuan Lin, med Evropejci je najboljši Timo Boll, ki je peti in je tudi edini evropski igralec med deseterico.

Vse po starem je na vrhu tudi v ženski posamični konkurenci, kjer je med prvih pet igralk sveta pet Kitajk, vodi pa Ning Ding pred Yuling Zhu in Meng Cheng. Takoj za njimi je Manyu Wang, ki je bila najboljša v Dohi, na petem mestu pa je finalistka Shiwen Liu.

Najboljša Evropejka je Romunka Bernadette Szocs, ki je 17., od slovenskih igralk pa je osem mest pridobila državna prvakinja Alex Galič, ki je 74., čeprav že nekaj časa ne igra je z 293. mestom še vedno druga najboljša Slovenka Mojca Fajmut.

