Slivnik konec januarja na domačem SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši smučarji invalidi bodo letos največje tekmovanje v alpskem smučanju imeli tudi v Sloveniji. Kranjska Gora bo med 20. januarjem in 1. februarjem eden od dveh gostiteljev svetovnega prvenstva v parasmučanju, na domačem terenu pa se bo preizkusil tudi najboljši slovenski smučar Jernej Slivnik.

Kranjska Gora na slovenski strani in smučišče Na žlebeh (Sella Nevea) na italijanski bosta med 20. januarjem in 1. februarjem gostila svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, slovenske barve bo zastopal 18-letni Jernej Slivnik.

V Podkorenu bodo na sporedu tekme v tehničnih disciplinah, slalomu in veleslalomu, v italijanskem smučarskem centru pa smuk, superkombinacija in superveleslalom. Po zadnjih podatkih se bo tekmovanja udeležilo 120 tekmovalk in tekmovalcev iz 31 držav.

Slavnostno odprtje bo v soboto, 19. januarja, ob 17.30 v Alpski vasici v središču Kranjske Gore, kjer se bodo na paradi predstavili vsi udeleženci.

"Kranjska Gora je ena izmed redkih, ki je že gostila v eni sezoni kar štiri svetovne pokale - v teku na smučeh, pokal Vitranc, polete v Planici in v alpskem smučanju športnikov invalidov. Z izvedbo svetovnega prvenstva v alpskem smučanju športnikov invalidov pričakujemo pozitivne učinke ne le za turizem celotne Kranjske Gore, temveč širše - tudi na ravni države, kar potrjuje dejstvo, da dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Boruta Pahorja. Pričakujemo preko 1600 nočitev iz 30 držav sveta ter učinke na promocijo države ter njen nadaljnji uspešni turistični in športni razvoj," je pomen tekmovanja predstavil Milan Sajovic, direktor družbe Hit Alpinea Kranjska gora.