Skandinavca podrla 44 let star rekord

Skandinavca Viktor Hovland in Ludvig Aberg podrla 44 let star rekord najvišje zmage v foursomih v zgodovini Ryderjevega pokala. Foto: Reuters

Evropa je danes v dopoldanskih igrah foursome zmagala 3:1, popoldan pa so Američani, ki sicer veljajo za nesporne favorite, dobili igre fourball s 3:1. V petek je bila Evropa veliko bolj prepričljiva. V enakem formatu je slavila s 6,5:1,5.

Danes sta Skandinavca Viktor Hovland in Ludvig Aberg podrla 44 let star rekord najvišje zmage v foursomih v zgodovini Ryderjevega pokala. Scottieja Schefflerja in Brooksa Koepko sta premagala z 9 in 7, kar pomeni, da sta dvoboj zaključila že po enajstih luknjah, saj sta imela neulovljivih devet točk prednosti.

Na zadnjem Ryderjevem pokalu v ZDA so gostitelji slavili z 19:9. ZDA tudi sicer vodijo v Ryderjevem pokalu s 27:14 v zmagah. Prej so dvoboji potekali med ZDA in Veliko Britanijo, od leta 1979 pa med Evropo in ZDA. V tem pogledu Evropa vodi z 11:9, en dvoboj pa se je končal neodločeno in z zmago Evrope.

ZDA so v Evropi nazadnje zmagale 1993.