Luke Donald izbral Evropejce za Ryderjev pokal

Na prvotnem seznamu so bili Severni Irec Rory McIlroy, Španec Jon Rahm, Škot Robert MacIntyre, Norvežan Viktor Hovland, Angleža Tyrell Hatton in Matt Fitzpatrick. Na seznamu 45-letnega Donalda so od danes tudi Angleža Tommy Fleetwood in Justin Rose, Irec Shane Lowry, Danec Nicolai Hojgaard, Avstrijec Sepp Straka in Šved Ludvig Aberg.

Pod vodstvom Zacha Johnsona bodo ameriške barve v večnem mestu zastopali Scottie Scheffler, Brooks Koepka, Wyndham Clark, Brian Harman, Sam Burns, Rickie Fowler, Collin Morikawa, Jordan Spieth, Patrick Cantlay, Justin Thomas, Xander Schauffele in Max Homa.

Zadnji dvoboj za Ryderjev pokal na igrišču Whistling Straits v ameriški zvezni državi Wisconsin se je končal z zanesljivim zmagoslavjem igralcev iz ZDA. Američani so pred dvema letoma zmagali z 19:9, kar je najvišja zmaga katerekoli ekipe od leta 1979, ko so se najprestižnejšemu ekipnemu tekmovanju v tem športu pridružili vsi evropski igralci. Pred tem so Evropo zastopali igralci iz Velike Britanije.

Na dosedanjih dvobojih v Ryderjevem pokalu so Američani zmagali 27-krat, Evropejci pa 14-krat. Na dveh dvobojih - v letih 1969 in 1989 - ni bilo zmagovalcev.

Preberite še: