Skačkov premagal Jorgića, ženska reprezentanca v Bolgariji

Slovenski državni prvak, ki je bil v Zagrebu peti nosilec, je proti trinajstemu nosilcu turnirja izgubil uvodni niz na razliko, praznih rok pa je ostal tudi ob koncu dvoboja, saj je po izidu 2:2 v maratonskem petem nizu slavil 31-letni Rus, ki je brez večjih težav dobil še šestega. Skačkov je trenutno na 59. mestu svetovne lestvice, svoje največje uspehe pa je dosegel v igri dvojic, kjer se lahko pohvali s srebrno kolajno leta 2011 v Gdansku, ko je v polfinalu z Aleksandrom Šibajevim premagal Bojana Tokiča in Srba Aleksandra Karakaševića. S tem so se tudi končali slovenski nastopi na Hrvaškem.

Že v soboto pa slovensko žensko izbrano vrsto v Bolgariji čaka drugi krog kvalifikacij za uvrstitev v prvo divizijo letošnjega ekipnega evropskega prvenstva. V Luksemburgu so izbranke Vesne Ojsteršek sicer osvojile prvo mesto v drugi diviziji in bi po starem sistemu letos morale igrati v prvi diviziji, toda po novem sistemu si šele morajo izboriti mesto med 24 najboljšimi ekipami. V prvem krogu kvalifikacij so v skupini s Poljsko in Ukrajino osvojile tretje mesto, v drugem krogu pa jih čakajo tekme z Bolgarijo (sobota, ob 13.00), Azerbajdžanom (sobota, ob 18.00) in Izraelom (nedelja, ob 10.00).

"V Bolgariji smo brez Alex Galič, ki ima težave s hrbtom in potrebuje počitek, tako da bodo igrale Aleksandra Vovk, Ana Tofant, Katarina Stražar in Lea Paulin. Če bi bila z nami Alex, sem prepričana, da bi se uvrstile v prvo divizijo, zdaj pa bo naša naloga veliko težja, toda dekleta so optimistično razpoložene in verjamem, da nam lahko uspe," je pred sobotni začetkom drugega kroga kvalifikacij dejala Vesna Ojsteršek, selektorka slovenske ženske reprezentance.

