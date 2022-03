Šebenik na EP v šahu remiziral s Ševčenkom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šebenik ima skupno točko in pol, kot tudi najboljši slovenski mladinec Jan Šubelj.

Šebenik ima skupno točko in pol, kot tudi najboljši slovenski mladinec Jan Šubelj. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Najboljši slovenski šahist zadnjega obdobja Matej Šebenik je imel v drugem krogu posamičnega prvenstva Evrope, ki se je v nedeljo začelo v Termah Čatež, prednost začetne poteze in je iztržil pol točke v dvoboju z Ukrajincem Kirilom Ševčenkom.

Šebenik ima skupno točko in pol, kot tudi najboljši slovenski mladinec Jan Šubelj. Mednarodni mojster je kljub belim figuram italijanskega velemojstra Daniela Vocature s slednjim remiziral. Točko in pol ima tudi slovenski velemojster Marko Tratar, ki je po uvodni zmagi pol točke razdelil z Makedoncem Kirilom Giorgijevim, ki je imel začetno potezo.

Aleksander Beljavski, po ratingu še vedno najvišje uvrščeni slovenski šahist, je s črnimi figurami klonil v dvoboju z Armencem Gabrielom Sargasjanom. Ima skupno točko, pri pol točke pa je ostala najboljša slovenska šahistka Laura Unuk. Z belimi figurami jo je po 32 potezah ugnal turški velemojster Mustafa Yilmaz.

Prvi nosilec in 37. igralec svetovne lestvice, Čeh David Navara, je z belimi figurami ugnal italijanskega velemojstra Alessia Valsecchija in prišel do druge točke.

Prvenstvo, na katerem nastopa 317 šahistov in šahistk iz 40 držav, se bo končalo 6. aprila.

