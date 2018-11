Še zadnja priložnost plavalcev za norme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plavalce decembra v Hangzhouju na Kitajskem čaka svetovno prvenstvo v 25-metrskih bazenih. Med slovenskimi reprezentanti so nastop v tem trenutku potrdili Peter John Stevens, branilec srebra z zadnjega SP v kanadskem Windsorju 2016, ter mladi Katja Fain in Neža Klančar. Konec tedna po tekmi v Kranju pa poteče rok, da se trojici pridruži še kdo.

Prvi adut za visoko uvrstitev na Kitajskem ostaja Peter John Stevens, ki je jesen izkoristil za nastope v svetovnem pokalu. Zadnja tekma ga čaka ta teden v Singapurju, kjer bo skušal potrditi dobro formo, preden se bo čez dobre tri tedne vrnil v Azijo. Njegova paradna disciplina ostaja 50 m prsno, prijavljena pa ima tudi nastopa na 100 m prsno in mešano.

Selektor se bo pustil presenetiti

Gorazd Podržavnik je kratek z napovedmi. Foto: Vid Ponikvar Katja Fain, ki je konec tedna blestela na mitingu v Gradcu in tam ob zmagah dosegla tudi osebna rekorda na 1500 m prosto in 400 m mešano, se bo preizkusila v vseh daljših disciplinah kravla, pa tudi na 400 m mešano, Neža Klančar, z dvema kolajnama ena od junakinj oktobrskih olimpijskih iger mladih, pa ima prijavljene nastope na 50 in 100 m prosto ter 100 m mešano.

"Pustimo se presenetiti. Obe dekleti v tem obdobju delujeta zelo močno in videli bomo, kaj jima na Kitajskem lahko uspe," je z napovedmi kratek selektor Gorazd Podržavnik. Ta bo v nedeljo dokončno sestavil seznam potnikov za decembrsko SP, v Kranju pa možnosti za nastop v Hanzhouju pripisuje predvsem še Tjaši Vozel in mlademu Domnu Demšarju.

"Moda mu lahko uspe. V Zagrebu mu je na 50 m delfin zmanjkalo nekaj desetink, a ob res dobrem skoku in optimalnem plavanju se mu lahko posreči. Od septembra je zelo napredoval," o plavalcu Olimpije pravi trener Tomaž Torkar. Demšar bo normo lovil že v soboto, ko bo na tekmi v prostem slogu plaval delfin.

Manjkalo bo kar nekaj močnih slovenskih orožij Med siceršnjimi potniki za SP je nastop predčasno odpovedala Anja Klinar, Tjaša Oder ima ravno v času prvenstva podelitev diplome na univerzi v Arizoni in je dala prednost temu dogodku, Tara Vovk na Kitajsko ne bo odpotovala zaradi študijskih obveznosti v ZDA, manjka pa tudi študentka univerze Tennessee Tjaša Pintar, ki ima poškodovan hrbet.

Finali v Kranju, prireditelji vnovič obljubljajo pisano mednarodno zasedbo, se bodo v soboto in nedeljo začeli ob 17. uri.