Še tri norme za EP v Glasgowu

DP v plavanju, 2. dan

Katja Fain je že v petek dosegla normi na 200 in 800 m prosto za člansko EP., danes pa še na 400 m prosto. Foto: Vid Ponikvar

Fainova je že v petek dosegla normi na 200 in 800 m prosto za člansko EP. "Na 200 m prosto sem v petek dosegla osebni rekord in bila zelo vesela. Zadovoljna sem tudi z današnjo tekmo na 400 m prosto, saj sem se osebnemu rekordu zelo približala, na 800 m prosto pa sem si želela boljši izid. Glede na to, da sem v vseh treh disciplinah dosegla normo za Glasgow pa sem v celoti gledano izpolnila svoje cilje," je po tekmi povedala mlada Mariborčanka, ki poudarja, da bo njen glavni cilj sezone mladinsko evropsko prvenstvo.

"Seveda bom potem tudi v Glasgowu dala vse od sebe," je še dejala plavalka, ki si jeseni želi nastopiti še na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu.

Bauu norma ušla za dve sekundi

Martin Bau je zmagal, a za dve sekundi zgrešil normo za EP. Foto: Sportida Na moški tekmi je normo za EP lovil Fužinarjev Martin Bau, ki je s 3:53,57 zanesljivo slavil na tekmi, od norme pa je bil na koncu oddaljen dve sekundi. Zdaj mu ostane še nedelja, da morda na tekmi na 1500 m prosto še enkrat napade normo na 400 ali 800-metrski razdalji.

Kar dva naslova je v mednarodni konkurenci osvojila Olimpijina Neža Klančar, ki je bila najboljša na 200 m mešano in takoj nato še na 50 m prosto. V mešanem slogu je za 45 stotink sekunde ugnala plavalko Ljubljane Taro Vovk, na 50 m prosto pa za 22 ravensko olimpijko Janjo Šegel.

"Nastopa sta bila na vrsti eden za drugim, zato je bilo malo težko, a je to dobro za trening. Dosegal sem tudi dva zelo dobra izida, na 200 m mešano sem plavala najhitreje letos, na tudi dosežek v kravlu je bil dober," je po tekmi povedala Klančarjeva, po dveh dneh s tremi naslovi najuspešnejša tekmovalka na prvenstvu.

Vozlova do izida, ki jo pelje na sredozemske igre

Tjaša Vozel je dosegla zmago in izid, ki jo pelje na sredozemske igre v Španijo. Foto: Vid Ponikvar Tjaša Vozel iz kranjskega Zvezde, na koncu pa dosegla zmago in izid, ki jo pelje na sredozemske igre v Španijo. Prav na koncu je na 200 m prsno normo za EP lovila še Tjaša Vozel iz kranjskega Zvezde, na koncu pa dosegla zmago in izid, ki jo pelje na sredozemske igre v Španijo. Še eno priložnost bo imela Vozlova v nedeljo na 50-metrski razdalji.

Velenjčanka Aida Jusić je bila najhitrejša na 50 m prosto, slovenski naslov na 100 m delfin pa je osvojila Tina Čelik iz kranjskega Triglava.

V moški konkurenci je ob Bauu edino slovensko absolutno zmago dosegel Ravenčan Matija Može, ki je na 200 m prsno kar dvakrat popravil slovenski mladinski rekord in se z 2:17,18 na večni slovenski lestvici prebil na četrto mesto. Olimpijin Aljaž Kerč je skušal doseči normo na 100 prsno, a bil vnovič neuspešen, nato pa odstopil.

Slovenski prvaki pa so postali še Ravenčan Gal Kordež na 100 m delfin, Radovljičan Žan Pogačar na 50 m hrbtno, ter Olimpijina David Mihalič na 200 m mešano in Domen Demšar na 50 m prosto.