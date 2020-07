Ryderjev pokal uradno preložen za leto dni

Ryderjev pokal v golfu, ki bi moral biti od 25. do 27. septembra v Whistling Straitsu v Wisconsinu, je zaradi koronavirusne pandemije preložen za leto dni, so potrdili organizatorji. Tradicionalno tekmovanje med ameriškimi in evropskimi golfisti, ki je na programu vsaki dve leti, bo med 21. in 26. septembrom 2021 v Whistling Straitsu.