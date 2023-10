Američani v Rim prišli kot veliki favoriti, a Ryderjev pokal pripadel ekipi Evrope

Golfisti Evrope so zmagovalci 44. tekmovanja za Ryderjev pokal. Ekipo ZDA, ki je prišla v Rim v vlogi velikega favorita, so premagali z rezultatom 16,5:11,5.

Za Evropo je to peta zmaga na zadnjih sedmih tekmovanjih in sedma zaporedna na domačih tleh. ZDA niso slavile v Evropi že vse od 1993.

V skupni razvrstitvi Ryderjevega pokala od leta 1927 naprej vodijo ZDA z rezultatom 27:15, od leta 1979, ko dvoboji namesto med ZDA in Veliko Britanijo potekajo med Evropo in ZDA pa so igralci s stare celine v prednosti z 12:9, ob tem, da se je ena partija končala z neodločenim izidom in zmago Evrope.

Zadnji dan tekmovanja, ko je nastopilo vseh dvanajst igralcev vsake ekipe, je Evropa potrebovala zgolj štiri točke. Osvojili so jih Norvežan Viktor Hovland, Severni Irec Rory McIlroy, Škot Robert MacIntyre ter Angleža Tyrrell Hatton in Tommy Fleetwood. Pol točke sta v nedeljo prispevala še Španec Jon Rahm in Irec Shane Lowry.

Evropa je temelje za zmago položila prvi dan tekmovanja, ko je v igrah foursome in fourball povedla s 6,5:1,5. Drugi dan, ki poteka po istem formatu, je bil izid neodločen 4:4, v nedeljo pa prav tako 6:6. Tekmovanje si je v treh dneh na igrišču Marco Simone v Rimu ogledalo približno 300.000 gledalcev.

Foto: Guliverimage

Kapetan Evrope Luke Donald je po zmagi dejal: "Po zadnjem dvoboju v ZDA smo vedeli, da nas čaka zahtevna naloga, vendar smo ves čas verjeli v zmago in naredili vse, da se bomo znova dokopali do najbolj prestižne lovorike v svetu golfa. Čestitam zvezdnikom iz ZDA za pošten boj in hkrati izrekam zahvalo svojih dvanajstim gladiatorjem, ki so verjeli v uspeh in v petek zadeli vse tiste ključne udarce."

Za Evropo so igrali Španec Jon Rahm, Severni Irec Rory McIlroy, Norvežan Viktor Hovland, Angleži Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood in Justin Rose, Škot Robert MacIntyre, Avstrijec Sepp Straka, Irec Shane Lowry, Danec Nicolai Höjgaard in Šved Ludvig Aberg.

Foto: Guliverimage

Za Američane, ki so na prejšnjem tekmovanju 2021 slavili z rekordno visoko prednostjo 19:9, je poraz hud udarec za njihov golfski ponos. V ženski različici tega ekipnega tekmovanja, Solheim pokalu, je Evropa prejšnji teden na jugu Španije zmagala tretjič zapored.

Kapetan ZDA Zach Johnson ni skrival razočaranja ob porazu. Evropi je čestital za zasluženo zmago, svojim fantom - osem jih je uvrščenih med prvih petnajst na svetovni lestvici, pa sporočil, da jih ima rad in 2025 v New Yorku pričakuje njihov odgovor.

Za ZDA so igrali Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa, Xander Schauffele, Brooks Koepka, Sam Burns, Rickie Fowler, Collin Morikawa, Jordan Spieth in Justin Thomas.