Rus svetovni prvak v mnogoboju

Ruski telovadec Nikita Nagornij je novi svetovni prvak v mnogoboju. Na svetovnem prvenstvu v gimnastiki v Stuttgartu je premagal rojaka in branilca naslova Arturja Dalalojana. Bron si je priboril Ukrajinec Oleg Vernjajev.

V boju za vrh Nagornij danes ni imel prave konkurence in je na koncu slavil z 88,772 točke. Srebrni Dalalojan je tekmovanje končal pri 87,165 točke in je imel več dela, da se je ubranil tretjega Ukrajinca (86,973), kot pa da bi lahko ogrozil zmago Nagornija. Novi prvak je zmagal na krogih in preskoku, drugi je bil na parterju, tretji pa na bradlji. Dalalojan je zmagal na parterju, Vernjajev pa na bradlji.

Pod odrom za zmagovalce sta ostala dva Kitajca; svetovni prvak iz leta 2017 Xiao Ruoteng, ki je zbral 86,690 točke, je bil četrti, ni mu pomagala niti odlična predstava na konju z ročaji. Peti je bil Sun Wei (86,523). Američan Samuel Mikulak je nazadnje, kljub dobremu začetku, pristal šele na sedmem mestu, pred njim pa je bil še Japonec Kazuma Kaya (85,899).

Z Nagornija je to druga zlata medalja na SP, saj je bil prvi tudi v moštveni preizkušnji z Rusijo.

V četrtek so mnogoboj končale tudi telovadke, pričakovano se je nove lovorike razveselila ameriška zvezdnica Simone Biles. To je bila zanjo še peta mnogobojska krona, skupno že 16. zlata kolajna s SP in obenem tudi rekordno 22. odličje s SP. Druga je bila Kitajka Tang Xijing, tretja pa Rusinja Angelina Melnikova.

