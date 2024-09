Mladinska svetovna prvakinja v težavnosti v kategoriji do 20 let Rosa Rekar je na svetovnem univerzitetnem prvenstvu v športnem plezanju, ki je bilo od 8. do 12. septembra v Kopru, v težavnostnem plezanju osvojila tretje mesto. Rekar je minuli teden na isti steni, na kateri je bila tekma svetovnega pokala, končala na 22. mestu.

"Rezultata sem vesela, s plezanjem pa nisem najbolj zadovoljna, ker nisem pokazala tega, kar sem si želela, in mi ni uspelo najbolje odplezati. Tekma je bila mogoče malo manj zahtevna od ostalih zaradi težavnosti smeri in sem lahko plezala malo bolj sproščeno," je nastop za Planinsko zvezo Slovenije ocenila 18-letna športna plezalka iz Žirovnice, ki je potrdila, da bo nastopila na finalu svetovnega pokala oktobra v Seulu.

Rekar je bila 19. julija ob odsotnosti olimpijske šampionke in zmagovalke Kopra Janje Garnbret najboljša Slovenka s četrtim mestom na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Brianconu.

Univerzitetno tekmovanje v težavnostnem plezanju so morali 12. septembra zaradi močnega dežja prilagoditi. Rekar je bila tako v kvalifikacijah kot v finalu izenačena z drugouvrščeno Japonko Nonoho Kume, ki pa je bila za srebro v finalni smeri za 21 sekund hitrejša od Slovenke. Obe je za pol giba premagala zmagovalka, prav tako Japonka Tomona Takao. Ta je padla z vrha smeri na višini 51.

Lucija Tarkuš se je v težavnosti uvrstila na sedmo mesto, v balvanskem plezanju pa je bila enajsta. Foto: Grega Valančič/Sportida

V finalu je nastopila tudi Lucija Tarkuš, ki se je uvrstila na sedmo mesto v težavnosti, v balvanskem plezanju pa je bila enajsta.

Študentska organizacija Univerze na Primorskem je letos organizirala že četrto svetovno univerzitetno prvenstvo v športnem plezanju pod okriljem Mednarodne univerzitetne športne zveze Fisu. Prvenstvo je potekalo v plezalnem centru Plus climbing Koper. Na prvenstvu so tekmovali v vseh treh disciplinah - težavnost, hitrost in balvani. Prijavljenih je bilo 260 udeležencev iz 27 držav - od Avstralije pa vse do Čila.

V moškem finalu težavnostnega plezanja sta nastopila dva slovenska mladinska reprezentanta. Gorazd Jurekovič se je uvrstil na peto, Luka Jerman pa na šesto mesto. V balvanskem delu svetovnega univerzitetnega prvenstva je od Slovencev najvišje posegel Lovro Črep na osmem mestu. V hitrosti slovenski tekmovalci niso nastopili.

