Proti slovenskemu grbu z iztegnjenim sredincem, javnost je zgrožena #foto

Včeraj je v javnosti zaokrožila fotografija, na kateri trije mladi fantje, člani karate kluba Shotokan iz Gornje Radgone, pozirajo z iztegnjenim sredincem v smeri slovenskega grba na reprezentančni trenirki.

Fotografija je v slovenski javnosti sprožila buren odziv, številni so jo delili na družbenih omrežjih in fantom žugali vsak na svoj način.

Ko so se v klubu zavedli razsežnosti zadeve in ugotovili, da je motiv na fotografiji, ki je bila posneta na nedavnem balkanskem prvenstvu v Brežicah, skrajno neokusen, so fotografijo nemudoma izbrisali s profila kluba na Facebooku, a to ni kaj dosti pomagalo. Fotografija se je že zdavnaj razširila po spletu.

Takojšen suspenz

Na potezo mladeži so se ostro odzvali v Karate zvezi Slovenije in mlade karateiste nemudoma suspendirali, kar pomeni, da ne bodo mogli nastopiti na evropskem prvenstvu za kadete, mladince in člane U-21 v Budimpešti, kamor so že odpotovali in kjer bi v ekipnem delu morali zastopati barve Slovenije.

Predsednik kluba: Ni šlo za norčevanje

Predsednik kluba Shotokan iz Gornje Radgone Anton Rožman miri strasti ter pravi, da je fotografija nastala iz nevednosti in otroške zaletavosti, nikakor pa ne iz norčevanja. V imenu mladih karateistov se opravičuje vsem, ki jih je fotografija užalila, a javnost in zvezo bo težko prepričal.

Duh je medtem že zdavnaj ušel iz steklenice.

