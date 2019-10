Primož Roglič odhaja na jadrnico

V ekipi slovenskega olimpijca Gašperja Vinčeca bodo ob Primožu Rogliču tudi mladi jadralski up iz Maribora Žan Luka Zelko, dvakratni svetovni prvak v veslanju, Tržačan Alessandro Mansutti, ter Čeh Michael Maier, udeleženec Pokala Amerike in šestkratni zmagovalec tekmovanja Finn World Masters.

51. Barkolana bo potekala v nedeljo, 13. oktobra, v Tržaškem zalivu. Po zmagi na Mrdujski regati v Splitu pretekli konec tedna in tretjem mestu na zahtevnem jadralskem tekmovanju Maxi Yacht Rolex Cup v septembru tudi tokrat na najvišja mesta meri ekipa EWOL Sailing Team Koprčana Gašperja Vinčeca. Tokrat bo izziv še posebej zanimiv, saj bo ekipo spodbujal trenutno najboljši kolesar sveta Primož Roglič. Slovenski šampion, ki bo konec meseca dopolnil 30 let, se je kljub napornemu urniku z veseljem odzval vabilu.

"Čeprav gre za kratko regato, ki jo bo, kot kaže, popestrilo vremensko dogajanje z zelo malo vetra, ima Barkolana poseben čar s svojo izjemno kuliso z okoli 2.000 jadrnicami na regatnem polju, spodbudo množice ljubiteljev jadranja na kopnem in rivalstvom med najboljšimi jadrnicami v tej regiji. Kot vedno bomo tudi letos dali vse od sebe za dober rezultat. Jadrnica Way of Life je dobro pripravljena, posadka visoko motivirana. Kot olimpijca in nekdanjega vrhunskega športnika me veseli, da je jadrnica postala platforma za nabiranje izkušenj, ne le mladih nadarjenih jadralcev, temveč tudi drugih odličnih športnikov, kot je Primož Roglič," je dejal Gašper Vinčec, lastnik jadrnice Way of Life.