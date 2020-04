Pri FŠO verjetno ne bodo krčili prvotno razpisanih letošnjih sredstev za slovenski šport

Nacionalne panožne zveze bodo predvidoma že v naslednjem tednu dobile 50 odstotkov zneskov za kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine.

Foto: Getty Images

Fundacija za šport je že konec marca nacionalnim športnim zvezam razdelila 75 odstotkov od 1,8 milijona evrov, namenjenih za vrhunski šport, ki je zaradi pandemije koronavirusa ustavljen. Naslednji teden bo zvezam začela razdeljevati še sredstva za kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine, okrog dva milijonov evrov bodo dobile med letom.

Nacionalne panožne zveze bodo predvidoma že v naslednjem tednu dobile 50 odstotkov zneskov za kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine, je povedal predsednika sveta FŠO Aleš Remih.

Dodal je, da v FŠO verjetno ne bodo krčili prvotno razpisanih letošnjih sredstev za slovenski šport v višini 8,5 milijona evrov, nespremenjeni ostajajo tudi zneski za gradnje in obnove objektov, ki so pa že črtani iz državnega proračuna.

"FŠO bi sredstva zmanjševala le, če bi se sedanja kriza vlekla še nekaj mesecev, a se kaže, da se bodo že maja stvari začele izboljševati in počasi normalizirati," pravi Aleš Remih. Foto: Urban Urbanc/Sportida "FŠO bi sredstva zmanjševala le, če bi se sedanja kriza vlekla še nekaj mesecev, a se kaže, da se bodo že maja stvari začele izboljševati in počasi normalizirati. Drugače bi bilo, če bi se kriza vseeno poglobila, saj je velik upad ta čas prihodkov od Športne loterije in tudi Loterije Slovenija, igralni saloni pa so zaprti. V tem primeru bi lahko po veljavnem pravilniku, ki ga je sprejel državni zbor, tudi zniževali sredstva. A kot pravim, se to verjetno ne bo zgodilo," je za STA ocenil Remih.

Fundacija veliko večino denarja dobi iz koncesijskih dajatev iz iger na srečo Loterije Slovenije in Športne loterije. Tako kot tudi sestrska Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), ki jo je, kot tudi FŠO, leta 1998 ustanovil državni zbor. FŠO od Športne loterije dobi skupaj 80 odstotkov od koncesijskih dajatev, od Loterije Slovenije pa 20 odstotkov. Obratno je pri Fihu.

