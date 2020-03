Prestavljeno tudi evropsko prvenstvo v plavanju v Budimpešti

Krovna evropska plavalna zveza (Len) je zaradi pandemije novega koronavirusa prestavila evropsko prvenstvo v plavanju, ki bi moralo biti med 11. in 24. majem v madžarski Budimpešti. Nadomestni termin je med 17. in 30. avgustom, v kolikor bodo to dovoljevale razmere v zvezi s širitvijo bolezni covid-19, so sporočili na uradni spletni strani Lena.