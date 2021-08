Pred spustaši evropsko prvenstvo v Španiji

Slovenska reprezentanca v spustu na divjih vodah je že v Španiji, natančneje v Saberu, kjer se bo v sredo začelo evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah. Najvišja mesta, tudi kolajne, bodo lovili Ana Šteblaj in Nika Ozimc, med kajakaši pa Simon Oven, Anže Urankar, Tim Novak in Nejc Žnidarčič, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije (KZS).

Med vsemi slovenskimi reprezentanti so bili v času pandemije prav spustaši tisti, ki so najdlje čakali na največja mednarodna tekmovanja. Po septembru 2019, ko je bilo na sporedu svetovno prvenstvo v sprintu na divjih vodah v Španiji, so šele julija letos znova nastopili na tekmi višje ravni. Na svetovnem pokalu so blesteli kajakaši Ana Šteblaj, Anže Urankar in Nejc Žnidarčič.

"Upam na medaljo v sprintu. Na ekipni tekmi ne bom nastopila, v klasiki pa smo se že dogovorili, da ne bom šla na polno, saj je tekma pred sprintom, kjer upam, da bo šlo. Na tej progi še nisem tekmovala, ampak sem slišala, da ni prav hudo, da je nekaj valov in ravnine, kar mislim, da bi mi moralo ustrezati," je povedala Šteblajeva, ki je prvenec na članskem EP doživela leta 2019 v Bovcu.

Na tem prvenstvu so bili Slovenci odlični, tako da so v Španijo prišli v vlogi branilcev naslovov. Žnidarčič je leta 2019 zmagal v sprintu, Oven v klasiki, v obeh disciplinah pa je bil Urankar drugi. Kajakaši Oven, Urankar in Novak so bili drugi tudi v ekipni tekmi klasičnega spusta.

Med favoriti za kolajne bo znova Urankar, ki ga ne skrbi pomanjkanje tekem v lanskem letu: "Mislim, da to ne bo ključnega pomena, ne zdi se mi, da bi kaj manjkalo. Rad bi naredil dobro vožnjo, saj bo v tem primeru tudi rezultat zagotovo dober. Že na svetovnih pokalih je bila večina najboljših, tako da prav veliko sprememb pred EP ne pričakujem. Videl sem posnetke proge. Gre za lahek, fizičen sprint, tako da bo časa za seznanitev s progo več kot dovolj."

Prvenstvo se bo začelo v sredo s posamično tekmo klasičnega spusta, v četrtek sledijo ekipne tekme klasičnega spusta, v petek kvalifikacije sprinta, v soboto pa se bo prvenstvo končalo s posamičnim sprinterskim finalom in ekipno sprintersko tekmo.