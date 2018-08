Poslovil se je vrhunski športnik in vizionar

Natan Bernot se je zgodovini kajakaštva zapisal kot vrhunski športnik, selektor, konstruktor in vizionar, ki je v tekmovalni šport vpeljal sodobne materiale in oblike čolnov.

Natan Bernot je bil devetkrat prvak Jugoslavije v kanuju dvosedu na divjih vodah, bil pa je tudi nosilec srebrne medalje s svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v C2 leta 1963 v Spittalu v Avstriji. Med letoma 1964 in 1965 je bil selektor jugoslovanske reprezentance v kajaku in kanuju na divjih vodah.

Natan Bernot je v letih, ko je končal tekmovalno kariero, s svojimi vizijami, neutrudno voljo do dela in pomoči kajakaškemu športu močno prispeval k vzponu slovenskega kajakaštva. Današnja podoba Kajak kanu kluba Ljubljana, katerega zasnovo je postavil prav Natan Bernot, se naslanja na njegovo dediščino. Čolnarne, ki jih je načrtoval in postavil, so služile svojemu namenu skoraj 50 let.

Tudi znameniti stolp v Tacnu, ki še danes kraljuje nad progo, je bil v veliki meri njegovo delo in zasnova. Natanova daljnovidnost je omogočila razvoj proge na reki Savi, ki je še danes edini naš športni objekt, sposoben gostiti tekmovanja najvišjega ranga.

Natan Bernot (spredaj) Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Kljub njegovemu udejstvovanju na drugih področjih, kjer je dosegel velike uspehe, vodil najodgovornejša dela in bil nosilec najpomembnejših političnih funkcij, je bil najbolj ponosen na svoje delo pri konstrukciji čolnov. Kadarkoli je beseda nanesla na kanu, se je njegov pogled spremenil in sogovornik je moral opaziti, da je zašel na področje, do katerega Natan goji posebna čustva. Natanu je kanu prvi predstavil starejši polbrat Jaroslav Bernot, ki je izdelal tudi prvi kanu v Sloveniji. A Natanova pot se je, kakor jo je sam opisal, začela v kajaku.