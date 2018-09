Poslovil se je nosilec prve slovenske kajakaške kolajne na SP

Milan Zadel je nosilec zgodovinske prve slovenske (oziroma jugoslovanske) kajakaške kolajne s svetovnih prvenstev v slalomu na divjih vodah. Na svetovnem prvenstvu v Meranu v Italiji je leta 1953 priveslal do bronaste medalje, potem ko sta s progo bolje od njega opravila le zahodnonemški kajakaš Walter Kirschbaum in Avstrijec Rudolf Sausgruber.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Svojo kajakaško pot je začel kmalu po osvoboditvi v Brodarskem društvu Cveto Močnik, nasledniku leta 1931 ustanovljenega KKK Ljubljana. Bil je med udeleženci krstnega nastopa Slovencev na svetovnih prvenstvih leta 1951 v Avstriji, kjer je zasedel 40. mesto. Že dve leti kasneje se je z bronom v zgodovino zapisal kot prvi Slovenec s kolajno s svetovnih prvenstev v slalomu na divjih vodah. Ponoven vrhunski rezultat je dosegel leta 1955, ko je svetovno prvenstvo potekalo v Tacnu, kjer je bil peti. Sicer diplomirani pravnik in tudi alpski smučar je športno pot, na kateri je osvojil tudi več naslovov kajakaškega državnega prvaka, sklenil ob koncu 50. let.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

"To so bili časi popolne romantike," se je nekoč kajakaških dogodivščin spominjal Zadel. Kondicijske treninge so opravljali na Ljubljanici, dvakrat tedensko pa so se s kolesi, otovorjeni s čolni, odpravili na divjevodaški trening v Tacen. To je pomenilo osem kilometrov kolesarjenja s slabimi kolesi po makadamski cesti do Tacna in prav toliko nazaj do Livade.

Za uspehe in doprinos k slovenskemu športu je bil Milan Zadel leta 2013 umeščen v Hram slovenskih športnih junakov.