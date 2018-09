Čudežna formula: z manj treninga do boljšega rezultata #video

Njegova delavnost in nadarjenost nista bili nikoli sporni, a zdaj se mu je trdo delo končno tudi poplačalo. Luka Božič, kanuist na divjih vodah, je zadnji konec tedna na tekmi svetovnega pokala v La Seu d' Urgellu dosegel prvo zmago in v skupnem seštevku dosegel 2. mesto.

Luka Božič je pred leti skupaj s Sašem Taljatom zmagoval v kanuju dvosedu. Dosegla sta veliko vrhunskih uvrstitev, leta 2014 sta postala tudi svetovna prvaka. V njuni skupni karieri je ostalo nekaj grenkega priokusa, potem ko sta na olimpijskih igrah v Londonu in nato še v Rio de Janeiru ostala brez tako želenega odličja.

Finalna vožnja Luke Božiča:

"Mislim, da smo vsi čakali na to." Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Luka se je po OI v Londonu odločil, da se preizkusi še v kanuju enosedu. Že takoj je dosegel nekaj zelo dobrih rezultatov. Vedno je bil blizu najboljšim, tako da je bilo samo vprašanje časa, kdaj se bo povzpel na najvišjo stopničko. V zadnjih dveh letih je naredil nekaj odločilnih potez. Zamenjal je tudi trenerja. Zdaj z njim sodeluje Borut Javornik.

"Mislim, da smo vsi čakali na to. Borut je vedno poudarjal, da bi, če bi vozil tako kot na treningih, že lahko prej prišel na stopničke, tudi na najvišjo. Zdaj se je vse sestavilo. V tej disciplini je to moje šesto leto. Mislim, da tega, kar sem jaz naredil v šestih letih, preostali niso naredili v dvajsetih. Prav zaradi tega mi ta uspeh še toliko več pomeni, saj sem v tako kratkem času prišel v stik z najboljšimi," je uvodoma povedal primorski kanuist, ki zadnji dve leti živi v Ljubljani.

"Tudi Peter Kauzer poudarja"

Veliko si je obetal tudi od domače tekme v Tacnu, a je v finalu pristal na zadnjem, 10. mestu, kar je bilo pod njegovimi pričakovanji, a kot nam je povedal, ni bil razočaran, saj meni, da je na domači tekmi najtežje zmagati. Še toliko bolj vesel je bil, da mu je to uspelo v Španiji, ko so bili tam vsi najboljši.

"To je bila potrditev … Tudi Pero (Peter Kauzer, op. p.) poudarja, da nerad zmaguje, če manjka kdo od najboljših. Najraje zmaguje, ko so navzoči vsi najboljši tekmovalci, prav tako je bilo v La Seu d' Urgellu. To pomeni, da smo na pravi poti in da dobro delamo."

Zdajšnji trener Borut Javornik, Luka Božič in Dejan Testen, nekdanji trener Luke, ki zdaj dela na Japonskem. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V ekipi ima nekdanjega trenerja Jakova Faka

K temu uspehu je veliko pripomogel trener Borut Javornik, ki mu je dal povsem nov pogled na kanu. On je bil zaslužen za ta zadnji preskok. Zanimivo je, da je Luki uspelo z manj treningi, le da so bili ti bolj kakovostni, narediti korak naprej. Pred tem je delal kilometre in kilometre, nato pa se je po OI v Rio de Janeiru odločil, da začne od začetka.

"Borut je bil ob pravem času na pravem mestu. Sprva sva se srečala le dvakrat na teden, za tem se je tudi njemu po 15 ali 16 letih zahotelo kajaka in kanuja … Lani sem na njegov predlog začel delati še z Janijem Grilom, kondicijskim trenerjem, ki je bil nekoč trener Jakova Faka. Tudi z njim sva se ujela in moja fizična pripravljenost je za stopnico višje kot v preteklih letih."

Luka Božič in Sašo Taljat sta zdaj malo manj v stikih, a ste še vedno dobra prijatelja. Foto: Sportida

"Še vedno sva prijatelja"

Zanimivo je, da je njegova zmaga sovpadla z rojstvom sina Saše Taljata, njegovega nekdanjega partnerja v čolnu, temu je tudi posvetil svojo prvo zmago. Tako so na Mostu na Soči proslavili novorojenca in njegovo prvo zmago v kanuju enosedu. S Sašem sta dvakrat nastopila na olimpijskih igrah, a sta ostala brez tako želenega odličja. Odkar se je Luka preselil v Ljubljano, sta boj malo v stikih.

"Če pridem domov, rečeva kakšno besedo. Zdaj je ravno tako naneslo, da smo se povezali (smeh, op. p.). Še vedno sva prijatelja, najini pogovori so bolj sproščeni, ko nisva več vse dneve skupaj. Dosegla sva veliko, tudi po rezultatih. Uživali smo," je še povedal 27-letni Luka Božič, ki ima željo, da bi nastopil na olimpijskih igrah v Tokiu.