Poraz Denija Kožula v Pekingu

Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul je na enem najmočnejših turnirjev na svetu v Pekingu, kjer nagradni sklad znaša blizu 1,75 milijona evrov, obstal v prvem krogu kvalifikacij. S 3:2 (8, -5, -12, 2, 4) je bil od njega boljši Baldwin Chan iz Honkgonga. Darko Jorgić je neposredno uvrščen na glavni turnir.

Aktualni slovenski prvak je kot 120. igralec sveta moral v kvalifikacije, kjer mu žreb ni bil najbolj naklonjen, saj je že v prvem krogu moral igrati proti dvajsetletnemu Chanu (62.), ki je četrti nosilec kvalifikacij. Logatčan je prvi niz začel obetavno in povedel s 6:2, toda na sedmi točki ga je Chan ulovil, s tremi zaporednimi točkami pa tudi osvojil uvodni niz.

Drugi niz je bil v znamenju Kožula, ki po vodstvu s 6:0 ni več dovolil presenečenja, zato pa je bil popolnoma drugačen tretji niz, v katerem sta se nasprotnika menjavala v vodstvu. V razburljivi končnici je Kožul izkoristil tretjo zaključno žogico, eno je imel tudi Hongkonžan. Kožul v nadaljevanju ni bilo kos levorokemu Chanu, ki je brez večjih težav dobil četrti in peti niz ter se uvrstil v drugi krog kvalifikacij.

"Na začetku četrtega niza sem bil premalo osredotočen in prepustil pobudo nasprotniku, ki je odigral nekaj vrhunskih udarcev, medtem ko sem sam naredil preveč prvih napak. Slabo sem sprejemal prve napade, tudi gibanje okoli mize ni bilo več takšno, kot v prvih treh nizih, slabše sem vračal servise. Skratka, na takšen način je težko zmagati na takšnih tekmah," je po porazu dejal 28-letni Logatčan, ki je na podoben način izgubil tudi sredi avgusta na Švedskem, ko je proti Romunu Ovidiu Ionescu že vodil z 2:0 v nizih, petega pa nato izgubil z 12:14.

V kitajskem glavnem mestu je zbrana vsa svetovna namiznoteniška smetana, saj je v moški konkurenci, z izjemo Japonca Yuta Tanaka (39.), zbranih vseh 52 najboljših igralcev svetovne lestvice. Najboljši slovenski igralec Jorgić je deseti nosilec, glavni turnir pa se bo začel v nedeljo.

