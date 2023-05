Ponomarenko Janić za las brez stopničk

Špela Ponomarenko Janić je dobro veslala v finalu kajakašic na 200 metrov in tekmo končala tik pod zmagovalnimi stopničkami, na četrtem mestu. Za zmagovalko finala Katarzyno Kolodziejczyk s Poljske je zaostala za 52 stotink, za bronasto kolajno pa za desetinko sekunde. Drugo mesto si je priveslala Danka Frederikke Hauge Matthiesen, bron pa Hrvatica Anamaria Govorčinović. V finalu A na 200 metrov je veslala tudi Mia Medved in v cilj priveslala kot sedma s sekundo zaostanka za zmagovalko tekme.

V finalu A kajakašev na 200 metrov je veslal Rok Šmit in bil na koncu deveti z dvema sekundama zaostanka za zmagovalcem Robertsom Akmensom iz Latvije. Drugi je bil Šved Petter Menning, tretji pa Ukrajinec Oleksandr Zajcev.

Športna sreča se je na 200-metrski razdalji izmuznila Anžetu Urankarju, ki je zgrešil uvrstitev v finale A za vsega stotinko sekunde in nato veslal v finalu B. V drugi tekmi dneva na tej razdalji je veslal hitro. Bil je drugi, zaostal je le za Britancem Lewisom Fletcherjem. Prvouvrščena tekmovalca finala B sta bila res hitra, saj je Flectcher veslal celo nekaj stotink hitreje od zlatega Akmensa v finalu A, čas Urankarja pa bi mu prinesel četrti rezultat finala A.

V finalu C kajakašev na 1000 metrov je nastopil Jošt Zakrajšek in v cilj priveslal kot četrti, kar pomeni končno 22. mesto na tej razdalji. Kajakaš tacenskega kluba je za zmagovalcem finala C, Britancem Jamesom Russellom, zaostal za dve sekundi in pol. Zlato kolajno v finalu A si je priveslal Madžar Adam Varga, drugi je bil Portugalec Fernando Pimenta, tretji pa še en Madžar Balint Kopasz.

Popoldne so sledile še polfinalne preizkušnje na 500 metrov. Obe slovenski kajakašici sta si priborili nedeljski finale B. Špela Ponomarenko Janić je v svoji skupini zasedla peto mesto, Mia Medved pa je bila šesta. V moški konkurenci je do finala B na 500 prišel Urankar, ki je bil v svoji skupini šesti, Šmit pa je bil v prvi polfinalni skupini osmi in bo nastopil v finalu C.

V nedeljo bosta najprej tekmovali Ponomarenko Janić in Medved v finalu B na 500 metrov (10.00), sledil bo nastop Šmita v finalu C na 500 metrov (10.06) in Urankarja v finalu B na 500 metrov (10.12). Za konec svetovnega pokala boZakrajšek tekmoval še na 5000 metrov (15.35).