Po zapletu z vizo Kozinova dobila novo nasprotnico

Slovenska profesionalna boksarka Ema Kozin - The Princess bi se v petek v Oklahoma Cityju v ZDA morala pomeriti z Južnoafričanko Npule Ngubane za naslov svetovne prvakinje GBC ter Wiba, a je zaradi zapleta z vizo ostala brez tekmice. Prireditelji so ji uredili obračun z novo nasprotnico, to je Madžarka Eva Halasi.

Slovenska profesionalna boksarka Ema Kozin - The Princess se bo v petek pomerila z Madžarko Evo Halasi. Foto: Vid Ponikvar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriške oblasti kljub zagotovilom Južnoafričanki niso odobrile začasne vize. Tudi po posredovanju ministrstva za šport in organizatorja iz ZDA je bila prošnja zavrnjena.

Ogled dvoboja Kozinove in Ngubanejeve je pred tem napovedal tudi znani ameriški promotor Bobby Dobbs.

Organizator dvoboja iz ZDA HD Boxing, menedžer Eme Kozin ter organizaciji Wiba in GBC so po zavrnjeni vizi nemudoma posredovali ter uredili novo nasprotnico. To je 33-letna Madžarka Eva Halasi, ki je bila nedavno tudi svetovna prvakinja po različici IBF.

V taboru Kozinove so kljub zapletom optimistični in verjamejo, da je pripravljenost boksarke trenutno na najvišji ravni, zato sprememba nasprotnice ne bo vplivala na taktiko. V torek je opravila že prvi regeneracijski trening. "Privajanje na časovno razliko bo še potrebno, vendar bo do petkovega dvoboja stoodstotno pripravljena," je povedal njen trener Rudolf Pavlin.