Po več kot sto letih so mu vrnili olimpijsko zlato

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je v današnji izjavi za javnost sporočil, da je ameriški atlet Jim Thorpe 110 let po olimpijskih igrah v Stockholmu vendarle postal samostojni dobitnik dveh zlatih kolajn v atletiki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Thorpe, eno največjih imen športa v prvi polovici 20. stoletja, je na OI osvojil zlato kolajno tako v peteroboju kot deseteroboju, a nato skoraj 110 let ni bil razglašen samostojni zmagovalec, ker je prekršil načelo amaterskega športa.

Na igrah so takrat lahko nastopali le amaterji, kasneje pa je postalo jasno, da je Thorpe v času pred OI v Stockholmu že nekajkrat prejel plačo v vrednosti 25 dolarjev za igranje v eni od nižjih lig baseballa, kar je pomenilo, da je bil pravzaprav profesionalni športnik.

Foto: Guliverimage Po pisanju dpa je bil po prihodu v New York po olimpijskih igrah Thorpe deležen bučnega sprejema s parado na Broadwayu. Kasneje je priznal, da je res prejel nekaj plačil za igranje baseballa, a obenem prosil za pomilostitev. Olimpijsko gibanje tedaj ni ustreglo njegovim željam in mu leta 1913 odvzelo zlati kolajni.

Pozneje se je Thorpe profesionalno ukvarjal z baseballom in ameriškim nogometom, njegov svetovni rekord v deseteroboju pa je ostal nedotaknjen vse do leta 1948. Umrl je pet let kasneje zaradi srčnega zastoja.

Do preobrata v zgodbi je prvič prišlo pred več kot 40 leti. Thorpovi starši so bili namreč indijanskega porekla, njegovo pravo ime pa je bilo Wa-Tho-Huk, kar v prevodu pomeni "svetla pot". Gibanje, ki ga je navdihnilo prav njegovo ime, si je po Thorpovi smrti prizadevalo za njegovo popolno pomilostitev.

Foto: Guliverimage Mok je pred 40 leti njegovi družini podelil zlati medalji in ga v statistiki vodil kot sozmagovalca. V deseteroboju je bil pred 110 leti Šved Hugo Wieslander drugi, v peteroboju pa je bil Thorpu najbližje Norvežan Ferdinand Bie. Oba so v zadnjih 40 letih vodili kot sozmagovalca, a sta večkrat športno izrazila, da si zlate kolajne nista zaslužila.

Predsednik Moka Thomas Bach je v današnji izjavi po drugem prelomnem trenutku dejal, da so zahvaljujoč zavzetosti gibanja ter sodelovanja obeh družin pokojnih športnikov ter odločitve švedskega in norveškega komitejev našli rešitev in Thorpa vnovič razglasili za edinega zmagovalca obeh preizkušenj.

"To je edinstvena, izjemna situacija, na katero so se prizadeti v zgodbi ter nacionalni olimpijski komiteji odzvali z izjemno športno gesto," je Bach dejal v izjavi.