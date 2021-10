Po Londonu liga NFL prihaja še bliže Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preteklo in prihajajočo nedeljo NFL gostuje v Londonu.

Preteklo in prihajajočo nedeljo NFL gostuje v Londonu. Foto: Reuters

Liga ameriškega nogometa že od leta 2007 z nekaj tekmami rednega dela prvenstva gostuje zunaj meja ZDA, v Kanadi, Mehiki in Veliki Britaniji. Prihajajoči konec tedna bo odigrana 30. tovrstna tekma, na Tottenhamovem stadionu v britanski prestolnici se bodo pomerili Jacksonville Jaguars in Miami Dolphins. Po Londonu pa bo tekmo lige NFL na stari celini dobila tudi Nemčija, kjer je ljubiteljev ameriškega nogometa v Evropi največ. Ne nazadnje ima Nemčija tudi nekaj najboljših evropskih klubov v tem tudi pri nas vse bolj priljubljenem športu.

Liga NFL je potrdila, da se s tremi nemškimi mesti pogaja za organizacijo tekme oziroma tekem mednarodne serije NFL, morda že v naslednji sezoni. Kandidati so Düsseldorf, Frankfurt in nam najbližji München. "Tekme rednega dela sezone so ključne pri širjenju priljubljenosti lige med nemškimi navijači," je zapisal vodja NFL-ovega oddelka za Evropo Brett Gosper. Nemčija si že dlje prizadeva, da bi dobila vsaj eno tekmo na sezono. V Nemčiji naj bi ligo NFL spremljalo 19 milijonov prebivalcev, od leta 2017 se je delež gledalcev televizijskih prenosov povišal za 20 odstotkov. Nemčija je takoj za Severno Ameriko tudi najmočnejši trg za prodajo artiklov, povezanih z ligo NFL oziroma njenimi klubi.

Tekma v Münchnu bi zagotovo privabila tudi številne slovenske ljubitelje ameriškega nogometa in lige NFL. Ti zadnja leta odhajajo na tekme v London.