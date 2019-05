Plezalci v hitrosti še daleč od elite

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plezalci so svetovni pokal v kitajskem Wujiangu odprli s tekmo v hitrostnem plezanju. Slovenci so bili daleč od elite in izločilnih bojev. Najboljša je bila mlada Lučka Rakovec, lani udeleženka mladinskih olimpijskih iger, ki je s časom 10,574 sekunde osvojila 44. mesto.