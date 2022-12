"Vesela sem rezultata in državnega rekorda. Izpolnila sem tudi cilj, da se na svetovnem prvenstvu uvrstim v popoldanski polfinale. Sedaj se moram dobro razplavati in pripraviti za večerni nastop, saj bom po lokalnem času plavala ob 21. uri," je za Plavalno zvezo Slovenije dejala Ljubljančanka, ki je svoj dosedanji, tri leta star državni rekord izboljšala za sekundo in devet stotink sekunde.

"Neža je plavala tako, kot sva si želela in tudi napovedovala. Popravila je državni rekord in se spustila pod minuto. Plavanje je bilo zelo dobro, je pa še kakšna rezerva tudi za popoldne, predvsem na drugem obratu in malenkost tudi v plavanju hrbtnega in prsnega," pa je misli po nastopu varovanke strnil trener Tomaž Torkar.