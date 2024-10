Slovenski reprezentanti izstopali v Tivoliju, navduševal tudi italijanski zvezdnik

Slovenski reprezentanti Janja Šegel, Katja Fain, Anže Ferš Eržen in Peter John Stevens so izstopali na dvodnevnem plavalnem mitingu v ljubljanskem Tivoliju, so sporočili s Plavalne zveze Slovenije, pri kateri so dodali, da je bil v središču pozornosti tudi italijanski zvezdnik Luca Dotto, nosilec številnih odličij z največjih tekmovanj.

Najuspešnejša udeleženka dvodnevnega tekmovanja v seštevku štirih rezultatov je bila Janja Šegel (Fužinar Ravne), zmagovalka v disciplinah 100 m prosto (55,26), 50 m hrbtno (27,72), 200 m prosto (1:58,35) in 100 m hrbtno (59,40). Na 200 m prosto je postavila tudi najboljši posamični izid tekme.

Uvodni dan plavalnih obračunov je ob Šegel s po dvema zmagama zaznamovala še Katja Fain (Branik Maribor), najhitrejša na 200 m mešano, tudi z najboljšim dosežkom sobote 2:13,27, in v disciplini 200 m hrbtno.

Najboljši izid med plavalci je prvi dan odplaval Anže Ferš Eržen (Ilirija) v disciplini 200 m mešano (1:59,84), Peter John Stevens (Triestina Nuoto) pa je bil s 27,86 zanesljiv zmagovalec na 50 m prsno.

Foto: www.alesfevzer.com

Absolutne zmage slovenskemu plavanju sta prvi dan prispevala tudi Jaš Berložnik (Ljubljana) v disciplini 200 m prsno in Tia Primc (Ilirija) v disciplini 100 m delfin, drugi dan pa Berložnik v disciplinah 400 m mešano in 200 m delfin, Primc na 50 m delfin, Filip Podobnik (Olimpija) na 200 m prosto, Metod Lamot in Naya Hana Jukič (oba Velenje) pa na 100 m hrbtno oziroma 50 m prosto.

Italijanski zvezdnik navduševal

Oba dneva je z nastopi v svojih paradnih disciplinah 50 in 100 m prosto navduševal in zmagal tudi italijanski zvezdnik, 34-letni Dotto, prvi italijanski plavalec, ki je na 100 m prosto prebil mejo 48 sekund, v Tivoliju pa je to razdaljo odplaval v času 49,59. Dotto je nosilec kar 11 medalj z največjih tekmovanj, leta 2016 je postal tudi evropski prvak na 100 m prosto, 2011 pa svetovni podprvak na 50 m prosto.

Luca Dotto Foto: Guliverimage

"Veseli me, da je bila udeležba letošnje izvedbe pestra, da so nastopili tudi nekateri naši najboljši plavalci in plavalke, s srečanjem plavalnih olimpijcev pa smo poskrbeli tudi za novost v slovenskem plavanju. Glede na pozitivne odzive sem prepričan, da bo tovrstno srečanje vsakoletni magnet in paša za oči za vse ljubitelje plavanja, miting pa bomo prihodnje leto v 'novi Iliriji' lahko dvignili še na višjo raven," je tekmovanje optimistično sklenil Nace Majcen, predsednik Športnega društva Delfin.

Srečanje slovenskih plavalnih olimpijcev

To je skupaj v središču Ljubljane pripravilo tudi prvo srečanje slovenskih plavalnih olimpijcev. Teh je bilo od olimpijskih iger leta 1936 v Berlinu do zadnjih v Parizu skupaj 44, prvega uradnega srečanja, ki bo postalo tradicionalno, pa se jih je udeležilo sedem.

To so bili olimpijski finalist Igor Majcen (Seul, Barcelona, Atlanta), Jure Bučar (Barcelona, Atlanta, Sydney), Nace Majcen in Tanja Godina (Barcelona), Marko Milenkovič (Sydney, Atene), Teja Zupan (Peking), Robert Žbogar (London in Rio de Jeneiro), na bazenu pa so se jim pridružili še Metka Sparavec (Atlanta), Janja Šegel (Rio de Jeneiro, Tokio, Pariz) in Katja Fain (Tokio, Pariz).