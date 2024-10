Leon Marchand se po slavju v Parizu vrača v bazen

Dva meseca in pol po koncu njegovega sanjskega poletja se francoski plavalec Leon Marchand vrača na tekmovanja. V Aziji bo nastopil na nizu svetovnih pokalov v kratkih bazenih, štirikratni olimpijski prvak iz Pariza pa je potrdil tudi nastop na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih sredi decembra v Budimpešti.

Kot so zapisali pri francoski tiskovni agenciji AFP, bo dobitnik petih kolajn na domačih poletnih olimpijskih igrah – štirim zlatim je dodal še eno bronasto – najprej od petka do nedelje nastopil na svetovnem pokalu v Šanghaju, nato pa se bo odpravil v Incheon (Južna Koreja, 24.–26. oktober) in Singapur (31. oktober–3. november).

Nastope so potrdili tudi drugi olimpijski prvaki, kot so Kitajec Pan Zhanle, Italijan Thomas Ceccon in Avstralka Kaylee McKeown.

Marchandova sezona se bo nadaljevala v Budimpešti na svetovnem prvenstvu v 25-metrskem bazenu od 10. do 15. decembra, pred vmesnim postankom v Reunionu (miting v Indijskem oceanu, 20. in 22. december).

Gre za izjemno natrpan urnik po olimpijski noriji, po kateri je plavalec iz Toulousa postal najuspešnejši športnik na pariških olimpijskih igrah. "Po vsem tem si bom vzel dopust, pravi oddih," je izjavil ob svojih podvigih. "Mesec in pol, tega si nisem privoščil pet, šest let. Potoval bom."

Po nekaj tednih počitka med grškimi otoki, Ibizo, Parizom in Toulousom, bo zdaj 22-letni plavalec v Šanghaju začel svojo prvo poolimpijsko sezono.