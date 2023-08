Sedemnajstletni Kamničan Nik Peterlin je zmagovalec plavalnega maratona Šilo–Crikvenica. Gre za najstarejše in najprestižnejše maratonsko tekmovanje na Hrvaškem, ki se že 113 let odvija na dan mesta Crikvenice in Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Tekmovanje je zasenčila smrt starejše avstrijske plavalke.

Maraton je vse od leta 1910, ko je bila na sporedu prva izvedba, doživel lep razvoj. Letos je bilo na startu kar 370 plavalcev iz 20 držav.

Nik Peterlin je sinoči 3,5 kilometra dolgo progo s Šila na Krku do mestnega kopališča v Crikvenici zmogel v 40 minutah in 50 sekundah in za 14 oziroma 29 sekund ugnal leto starejša Hrvata Maura Bobanovića in Vita Lončarića.

Tekmovanje pa je zasenčila smrt starejše avstrijske plavalke. Ta je v valovitem morju zavrnila pozive, da po izteku časa konča nastop. Kasneje je omagala in reanimacija je bila neuspešna. "Vse je delovalo dobro, štart je malce zamujal. Morje je bilo razburkano, vremenske razmere slabe. Maratonci vedno plavajo zjutraj, ko ni tako valovito. Plavalci so povedali, da jim je zjutraj lažje tekmovati. Človeško telo se na napore najbolje odziva okrog 10. ure dopoldan, ob 18. oziroma 19. uri pa je bolje počivati," je po poročanju Jutarnjega lista povedal predsednik Hrvaške zveze daljinskega plavanja Dražen Adžić. Prireditelji so zaradi tragičnega dogodka odpovedali slavnostno podelitev priznanj.