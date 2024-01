Katja Fain in Nik Peterlin zimska državna prvaka na 5 km

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nik Peterlin (Kamnik) in Katja Fain (Branik Maribor) sta zmagovalca zimskega odprtega prvenstva Slovenije v daljinskem plavanju na pet kilometrov in hkrati absolutna državna prvaka.

Med plavalci je bil v obeh razvrstitvah drugi Arne Štular Furlan (Ljubljana), četrti v odprtem prvenstvu in tretji absolutno pa mladinski državni prvak Rok Vejnovič (Kamnik).

Med plavalkami je bila druga v odprti in absolutni konkurenci za državno prvenstvo Špela Perše (PK Radovljica), do absolutnega brona za državno prvenstvo pa je priplavala Maša Arnež (Radovljica), državna prvakinja med mlajšimi članicami in četrta v odprti kategoriji.

