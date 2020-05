Plavalci z več možnimi scenariji za nadaljevanje sezone

"Na zadnjem izvršnem odboru maja smo se pogovarjali o treh možnih scenarijih. Tekmovalni koledarji, predvsem kar se državnih prvenstev tiče, lahko ostanejo nespremenjeni, prvenstva se lahko zamaknejo v september, ali pa celo v december. Tekmo nujno potrebujemo predvsem zaradi kategorizacije športnikov," je v pogovoru za STA povedal Štrumbelj.

Prvi mož PZS pravi, da bo junija sklical sestanek klubov, kjer bo dobil jasnejšo sliko o trenutnem stanju, saj v nekaterih sredinah še čakajo na zagon treningov. "Na tem skupnem sestanku bomo tokrat izjemoma skupaj določili smernice za naprej."

Boro Štrumbelj Foto: STA

"Še vedno treniramo v zelo omejenem obsegu"

Večina slovenskih plavalcev je več kot dva meseca brez treningov, prejšnji teden so delo začeli v Ljubljani, Mariboru in Ravnah na Koroškem, ta teden v Kranju, voda je nared v nekaterih manjših sredinah.

"Še vedno treniramo v zelo omejenem obsegu, po en plavalec na progo. To naj bi se spremenilo 23. maja, ko se sproščajo novi ukrepi, čeprav zadnja in dokončna navodila še čakamo," še pravi Štrumbelj in se obenem zahvaljuje županom v mestih, kjer so po dveh mesecih vnovič pripravili bazene za vadbo, sprva izključno za plavalce.

Tudi na PZS budno spremljajo stanje epidemije koronvirusa. Najbolj se bojijo drugega vala okužb in morebitnih novih zaostrovanj ukrepov za športnike. Že zdajšnji so klubom otežili delo, saj manjkajo vadnine za dva meseca, številni klubi pa so odvisni prav od vadnin in članarin. Odpadli so tudi številni mitingi, ki posameznim klubom omogočijo promocijo in zaslužek, ki je zanje pomemben vir za izvajanje dodatnih dejavnosti. Razplet epidemije pa vsaj za zdaj ogroža tudi izvajanje vseh plavalnih šol, tudi počitniških.

Obenem se plavalna zveza prav zdaj sooča tudi z menjavo kadrov v svoji sredini. Po več kot treh desetletjih jo zapušča sekretar Matjaž Perme, mesto generalne sekretarke pa prevzema Maja Virant.