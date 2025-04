To bo prvi veliki nastop 22-letnega Francoza po lanskih OI, na katerih je osvojil štiri zlate in eno bronasto kolajno.

"Resnično si želim tekem," je Marchand dejal o vrnitvi v tekmovalno karavano v intervjuju za francoski L'Equipe. "Raven turnirja bo precej visoka, vendar nimam pojma, kje sem in kam grem."

Na domačih olimpijskih igrah je Marchand plaval v soju žarometov domače in tuje javnosti ter ni razočaral velikih upov in pričakovanj naroda. Uresničil je napovedi in sadovi njegovih zmag so bili sila, ki je ni pričakoval, pravi.

"Ujet sem bil sredi nevihte! Medijske nevihte, nevihte priljubljenosti ... Za enega 22-letnika je bilo to res nekaj gromozanskega," je dejal Marchand.

"Ampak užival sem, res sem živel na polno. Vedel sem, da je to poseben trenutek. Super je bilo uživati v vsem. Težava je v tem, da se kar ni nehalo. Mislil sem, da bo šlo le za trenutek slave, ta priljubljenost, da bo precej hitro ugasnila. Ni, in to je v redu, prilagodil sem se."

Na Tyr Pro Series blizu Miamija je prijavljen za tekmovanje v treh svojih najbolj priljubljenih disciplinah 200 m prsno, 200 in 400 m mešano, pa tudi za 200 in 400 m prosto.

Njegovo poletje 2024 so zaznamovali štirje olimpijski naslovi v bazenu La Defense. Foto: Reuters

Zaradi izčrpanosti se je umaknil

Po njegovem neverjetnem poletju 2024, ki so ga zaznamovali štirje olimpijski naslovi v bazenu La Defense, se je plavalec oktobra vrnil na tekmovanja in se udeležil treh etap svetovnega pokala v kratkih bazenih v Aziji, preden ga je premagala utrujenost. Zaradi izčrpanosti se je umaknil s svetovnega prvenstva v kratkih bazenih decembra v Budimpešti.

"To, skozi kar sem šel, je bilo preveč za 22-letnega fanta. Bilo je čudno živeti v skladu z vsem, kar se je od mene pričakovalo. To mi je uspelo in res me je presenetilo, da sem tega sposoben. To ni moja narava. To nisem jaz! Ampak naredil sem po svoje in na koncu se je dobro izšlo," je nadaljeval.

"Ampak zahtevalo je veliko energije. Obstajajo ljudje, ki blestijo v tem, da jo pretvarjajo v pozitivno energijo. Sam jo raje izgubljam. Dajem ljudem. Gre za izmenjavo, ki mi prinaša ogromno zadovoljstva. Ampak tega ne morem početi vsak dan. Moje osnovno poslanstvo v vodi postaja pretežko," je dodal.

Marchandovo utrujenost po Parizu je še poslabšala poškodba. Decembra si je izpahnil ramo, a je nadaljeval s treningom. "Nisem zamudil nobenega treninga, vendar nisem želel tekmovati," je dejal.

Potem je prišlo do druge poškodbe. "Nekega ponedeljkovega jutra me je nekoliko bolelo rebro. Naslednji dan je bilo še bolj boleče. V sredo sem šel k fizioterapevtu in rekli so mi, da bi moralo biti v redu," je pojasnil Marchand.

"Sem nadaljeval s surfanjem in treningom, misleč, da gre samo za bolečine v mišicah. Na koncu se je izkazalo, da je šlo za stresni zlom na moji desni strani. Zaradi počenega rebra nisem mogel plavati en teden. Bilo je nekoliko frustrirajoče, veliko razočaranje."

Sčasoma se je Marchand vrnil v Združene države, da bi treniral in začel proces tako fizičnega kot psihičnega okrevanja.

"Vedel sem, da se moram sčasoma vrniti v ZDA ali iti kam drugam, da bom lahko normalno treniral in se vrnil v svojo cono udobja," je dejal. "Ogenj mojega športa je nekoliko ugasnil in moral sem ga znova prižgati. Kot vsi tisti francoski športniki, ki so igre izkusili doma. Bila je ogromna stvar! Življenjske sanje. In takšen uspeh ..."

