Plavalno EP maja prihodnje leto

vropska plavalna zveza (Len) se je z madžarskimi organizatorju dogovorila, da bo naslednje evropsko prvenstvo v Budimpešti med 10. in 23. majem prihodnje leto.

Len in organizatorji verjamejo, da se bo do takrat življenje po epidemiji novega koronavirusa vrnilo v normalno stanje.

EP bi sicer moralo biti že letos med 11. in 24. majem, a so ga pozneje preložili na termin med 17. in 30. avgustom, toda ga tudi takrat ne bo.