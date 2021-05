Plavalci z osebnimi cilji na prvenstvo neznank

Budimpešta gosti letošnje evropsko prvenstvo v plavanju. V slovenski odpravi so cilj predvsem osebni rekordi in na njih vezane olimpijske norme, vnaprej pa je jasno, da bo po dveh koronskih sezonah in zaradi olimpijskih iger v Tokiu tekmovanje v madžarski metropoli ob Donavi tudi prvenstvo neznank.

Evropsko prvenstvo v olimpijskem letu je vsakič tekma, ki je povsem nepredvidljiva, saj številni plavalci pravo formo načrtujejo za olimpijske igre in imajo elitno merjenje najhitrejših na stari celini le za eno od preverjanj forme. Spet drugi ga zaradi priprav na igre kar izpustijo.

Tema dejavnikoma se je letos pridružila še neznanka različnih pogojev za delo v različnih okoljih zaradi koronavirusa, izpostavljenost okužbam in spoštovanje protokolov za širjenje okužb. Napoved ciljev na EP je zato nepredvidljiva, saj Slovenija trenutno nima zvezdnika, ki bi lahko odkrito napovedal kolajno. Štartnega seznama Evropska plavalna zveza še ni razkrila, čeprav je jasno, da so za tekmovanje svoje plavalce prijavile prav vse članice.

Slovenske barve bodo branili Katja Fain, Martin Bau (oba Branik Maribor), Neža Klančar (Olimpija), Janja Šegel, Daša Tušek (obe Fužinar Ravne), Tjaša Vozel (Zvezda Kranj), Tjaša Pintar (Radovljica), Primož Šenica Pavletič (Ljubljana) in Sašo Boškan (Triglav Kranj). Že v četrtek bo na 210-kilometrski tekmi v daljinskem plavanju nastopila tudi Špela Perše (Radovljica).

"Imamo kombinacijo izkušenih Vozlove, Pintarjeve in Baua, mladih Fainove, Klančarjeve in Šeglove, ki že imajo izkušnje in pri katerih je čas, da stopijo korak naprej, ter novincev na tovrstnih tekmah Tuškove, Boškana in Šenice Pavletiča, ki bodo v prvi vrsti nabirali izkušnje. Za vse velja, da ob ponovitvi osebnih rekordov lahko dosežejo uvrstitev do 16. mesta, če jih izboljšajo, lahko računajo tudi na več," pred odhodom v madžarsko prestolnico pravi selektor Gorazd Podržavnik.

Natančnejši pri svojih napovedih skoraj ni bil: "Res je težko napovedati uvrstitve, saj smo bili skoraj dve leti brez primerjave s tekmeci, poznamo pa njihove dosežke. Mi smo se v teh norih časih trudili, da našim plavalcem zagotovimo čim boljše pogoje."

Najbolj izpostavljena je Katja Fain

Najbolj je glede na dosežke izpostavljena Katja Fain, ki ima edina v reprezentanci že izpolnjeno normo A za igre v Tokiu. "Mislim, da se z osebnim rekordom lahko borim za finale. Vse preostale discipline bodo bolj za dopolnitev, čeprav tudi na 200 metrov prosto pričakujem boj za polfinale," pravi mlada Mariborčanka.

Na velikih tekmovanjih je po pravilu z dosežki in formo do zdaj prepričevala tudi Klančarjeva, ki je letos dobrim dosežkom na 50 in 100 metrov prosto dodala tudi zavidljiv napredek na 50 metrov delfin. "V vseh treh disciplinah lahko dosežem nov osebni in tudi državni rekord, s čimer merim na polfinale, morda mi uspe tudi preboj v finale."

Vozlova, ki je imela kar nekaj težav po cepljenju proti novemu koronavirusu, vse stavi na 100 in 200 metrov prsno in ne skriva, da si želi tudi normo za tretji olimpijski nastop. "Glede na razmere sem dobro pripravljena in v Budimpešti pričakujem osebne rekorde, to pa bi moralo biti dovolj vsaj za polfinale."

Zelo podobna pričakovanja ima tudi Pintarjeva, študentka univerze v Tennesseeju, ki je imela v ZDA ob strogih pravilih dobre pogoje za vadbo in prepričala z dosežki na študentskih tekmovanjih. Ob Janji Šegel je tudi kandidatinja za štafeti na 4 x 100 in 4 x 200 metrov prosto.

"Mislim, da lahko pričakujemo kakšno presenečenje v štafetah," je ob uvodu v predstavitev ekipe povedal podpredsednik Plavalne zveze Slovenije Denis Mancevič in s tem med vrsticami napovedal boj za olimpijsko normo.

Vsekakor se štafeti na 4 x 100 in 4 x 200 metrov prosto, kjer bodo nastopile Fainova, Klančarjeva, Pintarjeva in Šeglova, lahko spogledujeta s finalom, prva tudi z novim slovenskim rekordom. Nov slovenski rekord bo tudi cilj ženske štafete na 4 x 100 metrov mešano, kjer se za nastop ponuja tudi Vozlova.