Peter John Stevens je na evropskem prvenstvu v Beogradu uspešno začel nastop na 50 metrov prsno, kjer je v kvalifikacijah z zadržanim plavanjem in slabim prihodom v cilj s 27,30 osvojil peto mesto. Njegov izziv ostaja zlata kolajna, ki bi mu v neolimpijski disciplini dala status svetovnega razreda.

"Grem korak za korakom do finala. Plaval sem z rezervo in že popoldan mislim, da se bom spustil pod 27 sekund," je po plavanju povedal Peter John Stevens. Nato pa razkril zanj pomembnejšo plat nastopa na prvenstvu stare celine. "Moram zmagati, zame sicer ni razlike. V neolimpijski disciplini je tako, da mi samo zmaga zagotavlja svetovni razred. Že drugo mesto pomeni eno leto mednarodnega razreda. Samo zmaga mi omogoča, da nadaljujem kariero. Dal bom vse od sebe in videli bomo, kako naprej."

Tudi možnosti je ocenil za zelo dobre. "Konkurenco večinoma poznam in mislim, da bodo plavali okrog 27,0. Neznanka je Nemec, a vem tudi, da je vrh dosegljiv, saj tukaj ni Adama Peatyja, Nicola Martinenghija in še koga." Brez zlata bo moral Stevens resno razmisliti o morebitnem nadaljevanju kariere. Najhitrejši v kvalifikacijah je bil Nemec Noel de Geus z izidom 27,07, s 27,19 je bil drugi Turek Emre Huseyin Sakči.

Prva je v petek v bazen skočila Tjaša Pintar in s 26,52 osvojila 29. mesto na 50 metrov prosto. "Nisem povsem zadovoljna. Bila sem preveč zakrčena, sproščenost pa je zelo pomembna. Meja med sproščenostjo in preveliko željo je zelo tanka, v vodi pa se razlika zelo pozna." Jaka Pušnik pa je na 200 metrov delfin po prehitrem začetku z 2:04,74 osvojil 24. mesto. "Za konec mi je malo zmanjkalo moči," je povedal plavalec, ki se po premieri v članski reprezentanci na največjih tekmah vrača na univerzo na Floridi.