Padel je nov svetovni rekord

Avstralska plavalka Mollie O'Callaghan je na svetovnem prvenstvu v Fukuoki na Japonskem zmagala na 200 m prosto in z 1:52,82 dosegla nov svetovni rekord. Star rekord Italijanke Federice Pellegrini iz leta 2009 je popravila za 13 stotink sekunde.

Drugo mesto je osvojila olimpijska prvakinja Avstralka Ariarne Titmus z 1:53,01, ki je prvenstvo v Fukuoki v soboto začela s svetovnim rekordom na 400 m prosto. Bron je osvojila 16-letna Kanadčanka Summer McIntosh, ki je z 1:53,65 dosegla tudi nov mladinski svetovni rekord.

"Prav šokirana sem. Bila sem poškodovana in želela sem se imeti predvsem dobro, zato rekorda seveda nisem pričakovala," je po tekmi povedala 19-letna zmagovalka, a priznala, da jo je do tega časa prignal tudi dvoboj z reprezentančno kolegico Ariarne Titmus. "Konkurenca je bila res močna, zato sem se na koncu samo gnala, ne glede na to, kako težko je bilo."

Tekmo so končali tudi moški na 800 m, kjer se je zmage veselil Tunizijec Ahmed Hafnoui, ki pa je s 7:37,00 za vsega 37 stotink sekunde ugnal Avstralca Samuela Shorta, tretji je bil olimpijski prvak na 1500 m prosto Američan Bobby Finke.