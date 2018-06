Ostermanova EP končala z desetima mestoma, Zakrajšek z devetima

Slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Osterman je na evropskem prvenstvu v Beogradu zmagala tudi v drugem finalu B, tokrat je bila najhitrejša še na 200 metrov. Že v dopoldanskih urah je Koprčanka zmagala v malem finalu discipline 500 metrov in tako to prvenstvo končuje z dvema desetima mestoma. Jošt Zakrajšek je bil na 5000 metrov deveti.

Želja Ostermanove, ki v tej sezoni nastopa zgolj v enosedu, saj Špela Ponomarenko Janić pričakuje drugega otroka, je bila, da bi na Adi Ciganliji priveslala v finale, a se ji ta ni izpolnila, obakrat so jo od elitne deveterice finalistk ločile desetinke.

Čeprav je po sobotnih spodletelih polfinalih, kjer se ji je uvrstitev med elito le za malo izmuznila, dejala, da ni najbolj motivirana za finale B, je Ostermanova danes vknjižila dve zmagi. S svojim veslanjem sicer ni bila zadovoljna, tudi zato ne, ker je odkrito ciljala na veliki finale, a sta dve deseti mesti vseeno lepa popotnica pred nadaljevanjem sezone.

Zalomilo se ji je v polfinalu

Anja Osterman Foto: zajem zaslona "Dva vikenda nazaj sem si dokazala, kaj zmorem, bila sem četrta na 500 metrov in sedma na dvesto, na to evropsko prvenstvo sem šla z visokimi cilji, a se mi je malo zalomilo v polfinalu. Žal sem se prebila le v B finale, kjer sem sicer dvakrat zmagala, a sem veslala slabo. Če bi veslala kot zmorem, bi bila v finalu, a to je šport, enkrat si finalu, drugič ne. Svetovno prvenstvo je čez dva meseca, do takrat bomo stopnjevali formo in tisto je glavni cilj sezone," je po današnjih zmagah povedala Ostermanova, ki je lani v dvosedu s Ponomarenko Janićevo osvojila brona na evropskem in svetovnem prvenstvu.

Po jutrišnjem prostem dnevu Ostermanovo že od torka naprej namreč na Bohinjskem jezeru čakajo priprave na nov vrhunec sezone, poletne sredozemske igre v Tarragoni, glavni cilj tega leta, v katerem prvič nosi breme prve kajakašice na mirnih vodah, pa je svetovno prvenstvo v portugalskem Montemor-O-Velhu konec avgusta.

"Letos je precej drugače. Lani sem se pridružila ekipi Stjepana Janića, potem sva s Špelo skoraj na vsaki tekmi v dvojcu osvojili kolajno. Letos sem sama, sicer sem že dokazala, da zmorem, a moram na treningu še popraviti stvari, da bom tudi v K-1 osvajala odličja. Tekmovalna sezona je naporna, do zdaj smo imeli številne priprave in tekme, nisem še bila doma in tudi zdaj, ko končno gremo, bom tam le dan in pol, takšna je pač tekmovalna sezona. Čez dva vikenda sledijo še sredozemske igre, torej v šestih tednih štiri močne tekme, nato pa treningi za svetovno prvenstvo, da bom tam čim boljša," je še dejala Koprčanka.

Zadovoljen, saj je prvo leto med člani

Drugi slovenski predstavnik Simon Blaževič je bil danes v finalu B četrti in je tako osvojil skupno 13. mesto. "Z današnjo tekmo sem kar zadovoljen, sploh zato, ker prvo leto nastopam med člani. Startal sem nekoliko slabše, a sem potem našel svoj ritem, začel dohitevati in prehitevati tekmece in na koncu prikazal dober finiš. Zdaj me čakajo priprave na sredozemske igre, kjer bom poleg enoseda na 500 m veslal tudi v dvosedu skupaj z Rokom Šmidom," je po končanem prvenstvu dejal Blaževič.

Kot zadnji se je danes predstavil še edini slovenski finalist tega prvenstva Jošt Zakrajšek, ki je bil v soboto deveti na 1000 metrov. Zadnji dan je veslal na najdaljši, neolimpijski preizkušnji, maratonu na 5000 metrov in osvojil še eno deveto mesto. Po prvem krogu je bil na 11. mestu, nato napredoval na sedmo in na koncu dve mesti med 23 tekmovalci izgubil. Zmagal je Nemec Max Hoff, ki je dvome o zmagovalcu razblinil v predzadnjem krogu, ko je pobegnil zasledovalcem in tako ubranil evropski naslov, drugi je bil aktualni svetovni prvak Portugalec Fernando Pimenta, tretji pa Belorus Aleh Jurenia.