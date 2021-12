Olimpijske igre v Tokiu so stale približno 11,3 milijarde evrov

Organizatorji poletnih olimpijskih iger Tokio 2020 so po revidiranju stroškov za leto dni preloženih iger zaradi koronske pandemije sporočili, da so bile igre cenejše, kot so predvidevali. Stale so približno 11,3 milijarde evrov. Še vseeno pa so več kot enkrat dražje, kot so predvideli pri prvotni kandidaturi leta 2013.

Čeprav so morali organizatorji velik del izgube pripisati odpovedani prodaji vstopnic, saj so igre skoraj v celoti potekale brez gledalcev, pa so danes sporočili, da so tudi kar nekaj privarčevali s poenostavitvijo dogodkov, saj jim ni bilo treba poskrbeti za milijone navijačev.

Po zgodovinski preložitvi iger - te bi morale biti sprva na sporedu poleti 2020, vendar jih je koronska pandemija preložila na letošnje poletje - je bil skupni proračun iger, ki so ga predstavili decembra lani, ocenjen na približno 12,9 milijarde evrov. Stroški organizacije so se drastično napihnili zaradi preložitve.

Prvotna ocena stroškov je bila leta 2013 okoli 5,7 milijarde evrov. Zgolj izpad od prodaje vstopnic so ocenili na 698 milijonov evrov.

Vendar pa so na koncu na Japonskem kar zadovoljni, poroča francoska tiskovna agencija AFP, saj so olimpijske in paraolimpijske igre navdušile domače navijače, japonski športniki pa so osvojili 58 kolajn, od tega 27 zlatih.

Preberite še: