Olimpijska prvakinja Van Rouwendaalova tudi do evropskega naslova

Olimpijska prvakinja Sharon van Rouwendaal je na evropskem prvenstvu v Budimpešti osvojila še naslov na 10-kilometrski olimpijski razdalji v daljinskem plavanju. Nizozemka, ki je bila v sredo najboljša že na pet kilometrov, je po uri 59 minutah in 12 sekundah plavanja v sprintu za tri desetinke sekunde ugnala Madžarko Anno Olasz.

Bronasto kolajno je osvojila Italijanka Rachele Bruni, edina slovenska plavalka Špela Perše pa je bila z zaostankom petih minut 18.

"Merila sva na uvrstitev med najboljših 16, zato povsem zadovoljna ne moreva biti. A naj se sliši še tako smešno, saj je to evropsko prvenstvo, a za Špelo je bila to le trening-tekma pred olimpijskimi kvalifikacijami, ki bodo čez mesec dni na Portugalskem, saj tekem letos praktično ni bilo," je z Madžarske za STA sporočil trener Alen Kramar.

Peršetova je dva kroga in pol plavala z vodilno skupino, ko pa so tekmice pospešile, je sama lovila priključek. "Tudi pogoji so bili izredno težki. Voda se je ogrela na 17 stopinj Celzija, a je morala Špela nastopiti v neoprenu, ki ga ni vajena. Zaključne priprave za kvalifikacije bova zato posvetila tudi neoprenski opremi, namesto bazena pa se seliva na trening v morju v Koper," je še dodal Kramar.

V petek bo v Budimpešto odpotovala tudi osmerica plavalcev, ki bodo od ponedeljka naprej nastopali v bazenskem delu tekmovanja na EP.