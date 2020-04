OKS odgovarja selektorju plavalne reprezentance glede treningov v tem času

OKS navaja pojasnila vladnih organov, da odlok o prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih in površinah sicer dovoljuje določene izjeme, kar pa ne velja za organizirano izvajanje športnih aktivnosti oziroma treningov, četudi se ti izvajajo v naravi oziroma na prostem.

Generalni sekretar OKS Blaž Perko je že v času prvih ukrepov vlade, ki so se kasneje še zaostrili, poslal poizvedovanje o možnosti treniranja športnikov, ne samo plavalcev. Na generalne sekretarja vlade je naslovil dopis, iz notranjega ministrstva pa dobil naslednji odgovor:

"Izvajanje treningov športnikov ni dovoljeno. Kot smo že pojasnili, v odloku ni mogoče predvideti vseh možnih življenjskih situacij. Zato je pri neposredni praktični uporabi treba vedno izhajati iz osnovnega namena predpisa in ta je zajezitev in obvladovanje epidemije koronavirusa na način, da se prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah. Odlok sicer dovoljuje določene izjeme, kar pa ne velja za organizirano izvajanje športnih aktivnosti oziroma treningov, četudi se ti izvajajo v naravi oziroma na prostem."

Enak odgovor je pri ministrici za izobraževanje, znanost in šport Simoni Kustec dobil tudi predsednik OKS Bogdana Gabrovec, navaja OKS.

Podržavnik je v omenjenem pogovoru za STA dejal, da so poslali smo prošnjo na ministrstvo in OKS, ker so želeli, da bi plavalna reprezentanca trenirala in bivala na Ravnah.

"Z OKS so nam nato odvrnili, da bodo morali enake pogoje zagotoviti tudi športom, če bodo ustregli enim." V nadaljevanju piše, da Podržavnik ni skrival razočaranja, ker na Plavalni zvezi Slovenije niso mogli izvesti priprav v karanteni, saj konkurenca ne počiva.