Od treh Slovenk v New Delhiju najboljša Urška Kuharič

Na prvi letošnji strelski tekmi za svetovni pokal v New Delhiju se je od treh Slovenk v disciplini zračna puška najbolj izkazala Urška Kuharič, ki je zadela 626,4 kroga in zasedla 14. mesto. Klavdija Jerovšek (624,6) je osvojila 24., Živa Dvoršak (620,6) pa 32. mesto. V kvalifikacijah je bila najboljša Madžarka Eszter Denes (629,8).

Poleg 19-letne Madžarke so se v sobotni veliki finale uvrstile še Američanki Mary Tucker in Alison Weisz, Poljakinji Aneta Stankiewicz in Aleksandra Szutko, Indijka Anjum Moudgil, Danka Rikke Insen in Romunka Roxana Sidi.

Od treh Slovenk se je sobotnim finalistkam najbolj približala Kuharičeva, za osmouvrščeno Weiszovo je zaostala dva kroga. Strelka iz Prlekije je bila najbolj natančna v tretji seriji, ko je zadela 105,8. Ob tem je dvakrat zadela po 104,7, po enkrat pa 102,9, 104,8 in 103,5 kroga.

Slovenke so v ekipni konkurenci, kar je novost na tekmah za svetovni pokal, zasedle skupno peto mesto in se uvrstile v nedeljski polfinale.

V sredo, 24. marca, bo na sporedu še ženska tekma v olimpijski disciplini malokalibrska puška trojni položaj. Na strelskem maratonu bodo nastopile vse naše tri slovenske strelke v Indiji, v drugih disciplinah z zračnim in malokalibrskim orožjem ter puško šibrenico pa Slovenija nima svojih predstavnikov oziroma predstavnic.