Nov udarec za športno plezanje: prestavljene so še tri tekme

Začetek letošnje sezone v športnem plezanju, ki bi morala zaradi svoje premiere na olimpijskih igrah v Tokiu biti ena izmed najpomembnejših, se še kar naprej odmika. Z Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC) so sporočili, da bodo zaradi izredne zdravstvene situacije prestavili tudi vse tri tekme v težavnostnem plezanju, ki so bile načrtovane za julij. Gre za tekme na priljubljenih prizoriščih v Villarsu v Švici (2. do 4. 7.), v Chamonixu (11. do 13. 7) in Brianconu (18. in 19. 7) v Franciji. Se bo sezona začela šele septembra in to prav v Sloveniji?