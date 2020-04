Slovenki še pred covid-19 na Norveškem splezali novi smeri

Sara Jaklič in Marija Jeglič, kranjsko-ljubljanska naveza najuspešnejših slovenskih alpinistk zadnjih dveh let, sta na alpinistični odpravi na otoku Senja na skrajnem severu Norveške še pred epidemijo novega koronavirusa kljub muhastemu vremenu preplezali več zahtevnih smeri, tudi dve prvenstveni, sporoča Planinska zveza Slovenije.

Med smermi izstopata prvenstveni kombinirani ledno-skalni smeri, kar je nov vrhunski dosežek ženskega alpinizma, so ob tem poudarili pri PZS.

Sara Jaklič (AO PD Kranj) in Marija Jeglič (AO PD Ljubljana-Matica) sta se na otok Senja, ki leži v polarnem krogu, odpravili v sredini februarja in v začetku marca na severozahodu Norveške preplezali dve prvenstveni smeri: Postrv na suhem (Trout in drought, M5, WI6+, 65°, 550 m, severna stena Stormoe) in Slepeče luči (Blinding lights, M4, 220 m, jugovzhodna stena Kyle), opravili pa še šest drugih vzponov ter tako najbolje izkoristili zahtevne razmere z obilnimi snežnimi padavinami, ki so krojile razmere med njuno odpravo.

Foto: Planinska zveza Slovenije

"Najino odpravo na Senji je najbolj zaznamovala spremenljivost vremenskih razmer. Pričakovali sva, da bo vremenska napoved bolj stabilna, a sva se morali prilagoditi. Posledično sva imeli zaradi slabega vremena poleg plezanja dovolj časa tudi za avanture, ki dajejo življenju malo drugačno barvo. Spremenljivost vremena vpliva tudi na spremenljivost razpoloženja, a sva kljub temu uspeli ohraniti radoživost in veselje do plezanja, kar se nama v tovrstnih situacijah zdi najpomembneje. Ko si enkrat sproščen, se stvari začnejo dogajati, skoraj same od sebe. Alpinisti se vedno želimo spopasti s še težjim in višjim, vendar sva s šopkom najinih prvenstvenih in ponovljenih smeri zelo zadovoljni," je poudarila vodja odprave Sara Jaklič, najuspešnejša slovenska alpinistka leta 2019 po izboru Komisije za alpinizem PZS.

"Zame so bili na začetku trije cilji - videti severni sij, ujeti ribo in splezati čim več čim boljšega. Severni sij sva ugledali, še preden sva zares prišli - med pristankom na letališču. Ribe nisem ulovila, vendar pa sva namesto ribe iz vode kar midve skočili v vodo," je norveško pustolovščino opisala Jegličeva.

Foto: Planinska zveza Slovenije

Kranjsko-ljubljanska naveza je na Senji poleg dveh prvenstvenih smeri v začetku odprave opravila še vrsto ponovitev zahtevnih kombiniranih smeri: The Slunt (WI4+, 350 m, južna stena Ersfjorda), Trolls trolls (M5, WI4, 200 m, severna stena Kyle), Spoon couloir (M4, WI3, 250 m, severna stena Bringtindena), Aegir (M6, WI5, 400 m, severna stena Segla), Great corner (M6+, WI6, 300 m, južna stena Ersfjorda) in Norwegian knights (M6, WI5, 200 m, severna stena Ramfloya), med katerimi izstopa ponovitev smeri Great corner.

