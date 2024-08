Nov dan, nove stopničke: tokrat zablestela brat in sestra Hočevar

Mladi slovenski slalomisti in slalomistke na divjih vodah nadaljujejo z izvrstnimi predstavami na evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Krakovu na Poljskem. Prav vsak tekmovalni dan so osvojili vsaj eno kolajno, danes sta na zmagovalne stopničke prišla Žiga Lin Hočevar v mladinskem kajaku in njegova sestra Eva Alina Hočevar med kajakašicami do 23 let.

Sedemnajstletni Žiga Lin Hočevar nadaljuje z odličnimi nastopi v sezoni 2024. Po osvojenih kolajnah v članski konkurenci ter dveh naslovih svetovnega mladinskega prvaka v kajaku in kanuju ter kolajni na MSP v kajakaškem krosu je na zmagovalni oder še drugič priveslal tudi na evropskem prvenstvu za tekmovalce do 18 in 23 let.

V petek se je z Nejcem Polenčičem in Jušem Javornikom veselil naslova ekipnega evropskega prvaka med kanuisti do 23 let, danes pa je mladinski finale kajakašev z vožnjo brez napak končal na drugem mestu. Zmagal je Francoz Martin Cornu, bronastega odličja pa se je razveselil Italijan Michele Pistoni. V polfinalu kajakašev mladincev je veslal Domen Bregar in zasedel 22. mesto, s sporočili s Kajakaške zveze Slovenije.

Eva Alina Hočevar do brona

Še pred Žigo Linom se je nove kolajne v letošnji sezoni veselila njegova starejša sestra Eva Alina Hočevar, ki je v finalu kajakašic do 23 let priveslala do brona. Polfinalni nastop se ji ni izšel povsem po željah, a je zadostoval za uvrstitev v finale, kjer pa je nato veslala mnogo bolje in prišla do nove kolajne. Evropska prvakinja je postala Francozinja Eva Pietracha, druga pa je bila branilka naslova iz lanskega leta Čehinja Lucie Nesnidalova.

Letos je Eva Alina Hočevar dve medalji osvojila že na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Liptovskem Mikulašu, na članskem evropskem prvenstvu v Ljubljani pa je bila del zlate ekipe kajakašic in srebrne ekipe kanuistk. V polfinalu kajakašic do 23 let je bila Sara Belingar 15., Ema Lampič pa 22.

Zablestela tudi Ula Skok

Do enkratnega uspeha je prišla tudi mlada kajakašica tacenskega kluba Ula Skok, sicer hči nekdanjega izvrstnega kajakaša Janeza Skoka, ki je finale kajakašic mladink končala na četrtem mestu, tik pod zmagovalnim odrom. Od kolajne jo je ločilo vsega 13 stotink sekunde.

Po napaki za 50 kazenskih sekund je bilo sanj o kolajni konec za Najo Pinterič, ki je bila z 52 kazenskimi sekundami sicer le 51,40 sekund za novo evropsko prvakinjo s Poljske. Zasedla je končno deveto mesto. V polfinalu je bila Sara Globokar 16. Naslov evropske prvakinje med mladinkami si je priveslala domačinka Hanna Danek, za njo pa sta se zvrstili Čehinji Bara Galuškova in Marketa Hojdova.

Dva finalista smo imeli med kajakaši do 23 let. Na koncu je bil Ulan Valant sedmi, Lan Tominc, ki je letos osvojil kolajno na svetovnem prvenstvu za mlajše člane, pa je bil mesto za njim, osmi. Jan Ločnikar je po veliki napaki v polfinalu tekmovanje sklenil na 30. mestu.

Naslov evropskega prvaka si je priveslal Britanec Ben Haylett, drugo in tretje mesto pa sta osvojila Francoza Leo Vuitton in Edgar Paleau-Brasseur.

V nedeljo se bo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu zaključilo s polfinalnimi in finalnimi vožnjami kanuistk in kanuistov ter izločilnimi boji v kajakaškem krosu.

