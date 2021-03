"Nikoli in nikdar mi ni bilo nič podarjenega"

Peter Kauzer je glavnino priprav letos opravil v Al Ainu. Tudi tam so morali upoštevati vsa pravila, sicer pa življenje tam teče dovolj normalno. "Maske so obvezne, prav tako tudi razdalja, razkužila pa so na vsakem koraku. Tam vse normalno deluje, vendar se zelo strogo držijo pravil," nam je uvodoma povedal eden od najboljših kajakašev na svetu.

Najboljše in najvarnejše priprave v tem trenutku

Hrastniška raketa, kot mu tudi pravijo nekateri, je prejšnja leta priprave opravljal v daljni Avstraliji. Letos zaradi koronavirusa ni bilo mogoče izpeljati priprav v "deželi tam spodaj", zato se je moral določiti za rezervni načrt. Vseeno je bil s pripravami v Al Ainu več kot zadovoljen.

"Nastanjeni smo bili tik ob progi, tako da smo se samo preoblekli in šli na progo. Kar zadeva to, je bilo res dobro in tudi gneče ni bilo. Reprezentance se med seboj nismo mešale. Poleg vsega smo se zaradi pravil tam večkrat testirali. Po mojem mnenju so bile najboljše in najvarnejše priprave v tem trenutku. Ni mi žal, da sem šel tja," je razlagal Kauzer, ki mu je bilo v Al Ainu vedno všeč, a je zaradi zahtevnosti proge nekoliko težje zdržati daljše priprave. Letos je bilo drugače, saj ga ni, kot pravi, "odrezalo" in bi lahko tam ostal še teden ali dva.

Eva Alina Hočevar Foto: Grega Valančič/Sportida

Od slovenskih tekmovalcev sta tam trenirala tudi kanuist Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar, ena od najbolj perspektivnih tekmovalk pri nas. S svojimi bogatimi izkušnjami in nasveti ji je pomagal tudi naš sogovornik.

"Jaz tako pridnega dekleta še nisem videl (smeh, op. p.). Res smo dobro delali. Eva Alina Hočevar se je odločila, da se nama z Benjaminom priključi. Jaz sem ji pomagal, kolikor sem ji lahko. Zdi se mi, da je iz tedna v teden bolje veslala. Napredovala je in res je bila očitna razlika od začetka priprav in potem na koncu. A treba je vedeti, da je Eva Alina že prej dobro veslala."

"Jaz bom naredil vse, kar je v moji moči, da se bom lahko čim bolj varno pripravil na izbirne tekme in da bom imel čim manj skrbi." Foto: Grega Valančič / Sportida

Umaknil se bo v Ljubljano

Srebrni olimpijec iz Ria si v tem obdobju, nekaj tednov pred izbirnimi tekmami v Tacnu, ne sme privoščiti, da bi zbolel. Zato dela vse, da se ne bi okužil. Teden dni pred izbirnimi tekmami se bo umaknil v Ljubljano.

"Vse stvari imam načrtovane. Jaz bom naredil vse, kar je v moji moči, da se bom lahko čim bolj varno pripravil na izbirne tekme in da bom imel čim manj skrbi. Ravno zaradi tega ne bom vsak dan hodil v Tacen in se mešal z drugimi tekmovalci. Imam svoj načrt. Tacen se ni prav veliko spremenil, za seboj pa imam pa tudi veliko treningov na divji vodi."

O Tokiu sploh ne razmišlja

Olimpijske igre v Tokiu bi bile lahko že njegove četrte, a ga prej čaka še kar nekaj dela. Gre za korak za korakom in o letošnjem največjem športnem tekmovanju sploh še ne razmišlja. "Najprej me čakajo izbirne tekme, nato evropsko prvenstvo, šele nato bom začel razmišljati o Tokiu. Letošnja sezona bo posebna, saj bodo na sporedu vsa velika tekmovanja. Torej evropsko prvenstvo, olimpijske igre in nato še svetovno prvenstvo.

"Zavzemam za pošteno borbo, ne glede na to, ali sem najboljši ali pa me nekdo prehiti." Foto: Osebni arhiv

"Dajte nas na štart, da se 'pokoljemo' dol po progi"

Sedemintridesetletni kajakaš na divjih vodah se še kako zaveda, da je njihov šport zelo nepredvidljiv. Sam pravi, da želi ostati osredotočen nase in da bo poskušal opraviti svojo najboljšo vožnjo. "Pravzaprav se s tem sploh ne obremenjujem. Sam se bom poskušal čim bolje pripraviti na vse večje tekme. Ko se dobro pripravim, se nimam ničesar bati. Sem samozavesten, motiviran in zaupam vase."

"Zavzemam za pošteno borbo, ne glede na to, ali sem najboljši ali pa me nekdo prehiti. Sam zmeraj pravim: 'Dajte nas na štart, da se 'pokoljemo' dol po progi.' Tisti, ki bo najboljši, naj gre na olimpijske igre. Nikoli in nikdar mi ni bilo nič podarjenega. Zmeraj sem se mogel dokazati v čolnu in morda sem tudi zaradi tega dosegel takšne rezultate. Torej brez bližnjic … Dobro sem delal, bojeval sem se, na koncu mi je uspelo in mi še uspeva."